Babiš se v neděli v Arménii sejde se Zelenským. O čem budou jednat, ale neupřesnil

  • Premiér Andrej Babiš (ANO) bude v neděli v Arménii jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
  • Téma jednání Babiš neupřesnil.
  • Bude se jednat o první osobní schůzku obou politiků od Babišova návratu na premiérský post.

Babiš bude v neděli v Arménii  krátce osobně jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Premiér to řekl serveru iDnes.cz. Téma jednání však Babiš neupřesnil. Se Zelenským se osobně sejde poprvé po nástupu do čela nynější české vlády. Babiš i další představitelé stran aktuální vládní koalice se k Ukrajině i konkrétně o Zelenském vyjadřovali kriticky. Mluvili i o zrušení muniční iniciativy, která zajišťuje dodávky dělostřelecké munice pro Ukrajinu, bránící se ruské invazi.

„Je důležité, abychom se setkali,“ řekl Babiš k jednání se Zelenským. Návštěvu Ukrajiny český premiér neplánuje. „Ne, do Kyjeva nepojedu,“ uvedl. Doplnil ale, že se Zelenským by se mohl v budoucnu setkat také na summitu v Polsku, který se má týkat rekonstrukce Ukrajiny.

Do Arménie odlétá premiér Babiš 3. května na summit Evropského politického společenství, který se má zabývat energetickou a hospodářskou bezpečností, aktuální geopolitickou situací a posilováním stability v Evropě.

Babiš se tam plánuje sejít kromě Zelenského rovněž s dalšími státníky. „Budu tam mít i krátké bilaterální schůzky s britským premiérem (Keirem) Starmerem, se srbským premiérem (Djurem Macutem) nebo s moldavskou prezidentkou (Maiou Sanduovou),“ dodal.

