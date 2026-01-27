Aktualizováno: Pavel dostal od Macinky zprávy, které má za vydírání. Macinka tvrdí, že s prezidentem jen vyjednává o Turkovi
- Ministr zahraničí Petr Macinka zaslal prezidentovi Pavlovi textové zprávy, které Hrad považuje za pokus o vydírání.
- Prezident Pavel podal podnět bezpečnostním složkám a nechá zprávy posoudit právníky, zda nejde o trestný čin. Policie uvedla, podnět již přijala a začne se jím zabývat.
- Macinka ve zprávách hrozil důsledky, pokud prezident nejmenuje Filipa Turka ministrem. Zmínil třeba summit NATO.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) doručil prezidentovi Petru Pavlovi prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře textové zprávy, které hlava státu považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Podá podnět bezpečnostním složkám a podstoupí zprávy právníkům k posouzení, zda se nejedná o naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání. Pavel to oznámil na dnešní mimořádné tiskové konferenci. Policie později potvrdila, že podnět již obdržela a bude se jím zabývat.
Textové zprávy následně Hrad zveřejnil na síti X. Šéf Motoristů Macinka v nich mimo jiné uvádí, že prezident může získat klid, když bude Turek na ministerstvu životního prostředí. Právě tuto nominaci Motoristů Pavel dlouhodobě odmítá. Pokud Pavel nepřistoupí alespoň na jednání, důsledky nejen jeho překvapí, napsal také Macinka.
Stačí jeden podpis
„Chápu, že se pan prezident nenechá vydírat, ale politika je o kompromisech, chce-li mít na něco vliv. Buď bude možné vše, anebo nebude možné nic. Stačí jeden podpis…,“ dodal. Rozhodnutí chce podle zveřejněných zpráv do středy. „Pokud neudělá nic, anebo alespoň nepřistoupí na nějaké jednání ve věci Turek na MŽP, důsledky ho velice překvapí (a nejen jeho),“ uvedl Macinka. Zmínil také, že jediný důvod, proč Ukrajina nedostane letouny L-159, je, že o tom Pavel neuváženě mluvil do médií.
„Na mě žádné zastrašování neplatí, budu se i nadále řídit především ústavou a zájmy České republiky,“ řekl Pavel. Macinka také uvádí, že má podporu lídrů koaličních SPD Tomia Okamury a premiéra Andreje Babiše (ANO). Prezident zmínil, že věří, že Babišovu podporu nemá.
„Pokud skutečně má ve svém postupu podporu premiéra, pak jsou vyjádření Petra Macinky nejen ilustrací přístupu nové vlády ke sdílení moci v našem ústavním pořádku, ale také důkazem, že se zásadní otázky naší zahraniční a bezpečnostní politiky staly rukojmím osobních animozit a zájmů,“ uvedl Pavel.
Pokud ale Babišovu podporu nemá, jedná se podle hlavy státu o ilustraci svévolného a nezodpovědného postupu Motoristů, jimž jde jen o naplnění vlastní ambice udělat za jakoukoli cenu z kontroverzní postavy ministra.
Macinka se podle Pavla delší dobu snaží ovlivnit jeho postoj k Turkově jmenování, a to i komunikací s jeho spolupracovníky či poradci. Nynější slova ve zprávách ale považuje za nepřípustné a v demokratických podmínkách za naprosto neakceptovatelné.
Pavel odmítl jmenovat Turka členem vlády jako jediného z navržených adeptů se zdůvodněním, že opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Počet, intenzita a dlouhodobý charakter tohoto chování svědčí o tom, že v jeho případě nejde o jednorázové excesy kupříkladu z mladické nerozvážnosti, uvedl dříve prezident v dopise Babišovi.
Macinka: Není to vydírání
Ministr zahraničí Petr Macinka na odpoledním brífinku uvedl, že vše psal s vědomím, že může dojít ke zveřejnění. „Já to tak (jako vydírání, pozn. red.) neberu, je to vyjednávání. Snaha ovlivnit něčí postoj je podstatou každého politického vyjednávání. Pan prezident je politikem také pár let, tak to možná zjistí,“ řekl Macinka.
Dále uvedl, že prezident se podle něj nejmenováním Filipa Turka ministrem životního prostředí ocitl mimo ústavní mantinely, zmínil také, že pohrdá vůlí dolní komory Parlamentu. Narážel tak na nedávné usnesení Sněmovny, která prezidenta vyzvala, aby Turka jmenoval. Prezident se ovšem Sněmovně podle ústavy nezodpovídá.
Ministr Macinka v SMS zprávách prezidentovu poradci zmiňoval, že bude činit nezvratná rozhodnutí. Na brífinku uvedl, že měl na mysli plánované jednání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem, kde měli probírat českou delegaci na chystaný summit Aliance. „Budu muset mít postoj takový, že náš prezident se nepohybuje v ústavním rámci, takže na summitu NATO by neměl být šéfem delegace prezident, ale předseda vlády,“ doplnil.
Opozice chce jednat o vydírání Pavla
Opozice volá po konci Petra Macinky (Motoristé) v čele ministerstva zahraničí. Předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan navrhne předřazení diskuse o vydírání prezidenta Petra Pavla na schůzi Poslanecké sněmovny, která začala v 14:00. Chce slyšet vysvětlení od Macinky i premiéra Andreje Babiše (ANO).
Podle předsedů opozičních lidovců a TOP 09 Marka Výborného a Matěje Ondřeje Havla by měl Macinka rezignovat. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib uvedl, že byl měl premiér navrhnout Macinkovo odvolání. Stejný požadavek vznesla opoziční ODS ústy předsedy Martina Kupky.
„Co vyplývá ze zveřejněných zpráv SMS, svědčí to o mafiánských politických praktikách. Stojíme jednoznačně proti tomuto typu vydírání, musí to vést k odvolání ministra Macinky a premiér tak musí učinit co nejdříve, jasně se distancovat proti tomu, co Macinka zmiňoval,“ uvedl Kupka. Jeho poslanecký klub přijal usnesení, podle kterého plně podporuje prezidenta a důrazně odsuzuje pokusy o vydírání či nátlak ze strany členů vlády. Takové jednání je nepřijatelné a ohrožuje důvěru občanů i postavení České republiky v zahraničí, stojí v usnesení.
Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá nepovažuje způsob komunikace ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) za nikterak šťastný, stejně tak ani zveřejňování textových zpráv. Na tiskové konferenci ve Sněmovně řekla, že se tématem podle ní bude zabývat koaliční rada.
Za něšťastné zprávy označil i premiér Andrej Babiš. Byla to soukromá komunikace s prezidentovým poradcem, určitě tedy nejde o vydírání, uvedl premiér.
Podle předsedy SPD Tomia Okamury je tento styl komunikace ze strany opozice ve Sněmovně zcela běžný, řekl k Macinkovým zprávám. Rozhodně nestojím na straně prezidenta, dodal.