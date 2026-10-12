V Liberci vznikla koalice bez ANO, z vedení města mizí po 12 letech
- V pátém největším městě Česka složí koalici tři strany.
- V opozici zůstane jen ANO.
- Ze zastupitelstva po 32 letech úplně vypadla ODS.
Na vytvoření koalice v Liberci se domluvili vítězní Starostové pro Liberecký kraj (SLK) s hnutím Lepší Liberec a uskupením Liberec otevřený lidem (LOL) + Piráti. V 39členném zastupitelstvu by měli pohodlnou většinu 31 hlasů. O dohodě informovali zástupci těchto stran. V opozici tak nejspíš zůstane jen ANO.
Podle lídra SLK Lukáše Hájka programový průnik mezi vznikající koalicí ukázaly už předvolební diskuse. „Když jsme si potvrdili, ... že chceme takto spolupracovat, tak už nebyl důvod pokračovat dále v rozšiřování toho formátu. Protože byť by to bylo velmi zajímavé a unikátní, tak tvořit čtyřčlennou koalici bez jakékoliv opozice v Liberci by bylo asi trochu zvláštní,“ řekl Hájek.
V minulém volebním období bylo vládnoucí SLK často v konfliktu s opozičním uskupením LOL, Hájek to nyní za problém nepovažuje. „Obavu z toho nemám,“ řekl.
Potíže nečeká ani lídr LOL + Piráti Jan Hruška (Piráti). „Myslím si, že to bylo vidět i na těch jednáních, že kolegové z Liberce otevřeným lidem jednali velmi konstruktivně. Zároveň si myslím, že jejich role v opozici byla velmi významná a pomohli tomuhle městu ušetřit celou řadu peněz a posunout celou řadu projektů. A jsou připraveni teď být ve vládě na radnici,“ řekl Hruška.
O primátorovi ani resortech jasno není
Zda se Hájek jako lídr nejsilnější strany stane primátorem, zatím nechtěl potvrdit. O rozložení sil v radě města podle něj strany ještě jednají. „Pokud není dohodnuto všechno, není dohodnuto nic,“ řekl. Dosavadní primátor Jaroslav Zámečník z SLK, který stotisícové krajské město vedl poslední dvě volební období, post neobhajoval, na kandidátce Starostů byl dvojkou.
I podle Martiny Teplé, která vedla kandidátku Lepší Liberec, je zatím předčasné mluvit o tom, kolik bude mít rada členů, kdo v ní bude a jakou bude zastávat pozici. „O resortech teď vyjednáváme. Samozřejmě každý chceme dělat to, co je nám blízké. Na druhou stranu, pakliže zůstaneme v tomto uskupení, tak jsme tam tři subjekty a musíme se o ty resorty podělit,“ řekla.
V uplynulém volebním období v Liberci vytvořilo vítězné SLK koalici s ANO, Piráty a původně také s ODS. Dohromady měla koalice 29 z 39 mandátů, v této podobě ale nevydržela celé volební období.
Po korupční kauze spojené s tehdejším lídrem ODS a nyní již bývalým členem strany Petrem Židkem skončila ODS v dubnu 2024 v opozici. Po těchto volbách ODS v zastupitelstvu dokonce poprvé od roku 1994 není, nepřekonala pětiprocentní hranici nutnou pro zisk mandátu.