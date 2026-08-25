Pozor na oblíbený dětský čaj. Inspekce v něm našla až šestkrát více nebezpečné látky
- SZPI odhalila ve dvou šaržích dětských čajů Allnature výrazně překročený limit rizikových látek.
- Obsah pyrrolizidinových alkaloidů byl v čajích až téměř šestkrát vyšší, než povolují předpisy.
- Inspekce doporučuje výrobky nepít a nařídila jejich okamžité stažení z trhu.
Ve dvou šaržích bylinných dětských čajů českého výrobce Allnature našla Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nadlimitní množství pyrrolizidinových alkaloidů. Maximální povolené množství tyto látky překračovaly až šestkrát. Kvůli tomu inspekce důrazně doporučuje tyto čaje nepít, uvedl v tiskové zprávě mluvčí SZPI Pavel Kopřiva. Pyrrolizidinové alkaloidy mohou působit jako genotoxické karcinogeny, tedy látky zvyšující riziko vzniku nádorů.
Problematické šarže mají trvanlivost až do roku 2028
Nadlimitní množství nebezpečných látek zjistila inspekce ve dvou šaržích čaje s názvem Allnature bio dětský čaj, průdušky se slézem. Jeden má minimální trvanlivost do března 2028, druhý do října 2027. Povolený limit pyrrolizidinových alkaloidů je 75 mikrogramů na kilogram, přičemž v jedné z kontrolovaných šarží bylo alkaloidů 441 mikrogramů na kilogram, ve druhé 405.
Výrobcem čajů je společnost Allnature z Hradce Králové, kontrola se uskutečnila v prodejně firmy. Výrobky lze ale běžně koupit i v dalších obchodech.
SZPI nařídila neprodlené stažení nevyhovujících šarží z trhu. S výrobcem zahájí správní řízení o uložení pokuty.