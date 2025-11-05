Předsedou Sněmovny se stal lídr SPD Okamura
Předsedou Sněmovny se stal lídr SPD Tomio Okamura. Kandidát nastupující koalice hnutí ANO, hnutí SPD a Motoristů sobě porazil ve středeční tajné volbě na ustavující schůzi dolní komory nominanta KDU-ČSL Jana Bartoška.
Okamura získal 107 poslaneckých hlasů ze 197 odevzdaných, oznámil předseda volební komise Martin Kolovratník (ANO). Ke zvolení bylo nutných nejméně 99 hlasů. Bartoška volilo 81 poslanců.
Třiapadesátiletý Okamura vystudoval střední průmyslovou školu chemickou. Poslancem je čtvrté volební období, před tím byl rok senátorem za Zlínsko. V předminulém volebním období byl Okamura místopředsedou Sněmovny, v minulém vedl petiční výbor. Zvolením předsedou Sněmovny se stal dosud nejvýše postaveným ústavním činitelem za SPD.
VIDEO: Budu nestranným předsedou všech
Okamurova nominace vyvolala tvrdou kritiku politiků končícího vládního tábora. Vinili ho z údajného rasismu, xenofobie a šovinismu, z rozdělování společnosti nebo z šíření proruských narativů. Připomínali jeho zpochybňování českého členství v EU a v NATO, výpady proti politickým oponentům i nyní přerušené stíhání pro podezření z podněcování k nenávisti v souvislosti s loňskými předvolebními plakáty SPD.
Okamura v kandidátském vystoupení přislíbil, že v případě zvolení bude nestranným předsedou Sněmovny, na výtky nereagoval. "Já osobně jsem připraven a podávám obrazně ruku každému, kdo je ochotný ji přijmout," řekl. Po zvolení pouze poděkoval za důvěru a uvedl, že se těší na spolupráci se všemi poslanci.