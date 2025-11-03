ANO, SPD a Motoristé podepsali koaliční smlouvu. Zaručuje předsedu Sněmovny pro SPD a premiéra z ANO
Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů dnes v Poslanecké sněmovně podepsali koaliční smlouvu. Dokument potvrzuje rozdělení ministerstev i obsazení funkce předsedy dolní komory zástupcem hnutí SPD. Smlouvu strany stvrdily hodinu před začátkem ustavující schůze nové Sněmovny.
Koaliční smlouva mimo jiné stanovuje, že premiérem bude nominant hnutí ANO, který podle textu nese hlavní odpovědnost za řízení vlády, koordinaci její činnosti a zajištění jednotného postupu koaličních partnerů.
Vznikající koalice má ve dvousetčlenné Sněmovně většinu 108 hlasů, podobně jako to bylo v případě bývalé koalice složené ze Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a STAN a Pirátů v minulém volebním období.