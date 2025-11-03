Předplatné

ANO, SPD a Motoristé podepsali koaliční smlouvu. Zaručuje předsedu Sněmovny pro SPD a premiéra z ANO

Předseda Poslanecké sněmovny bude z SPD, premiéra nominuje ANO, uvádí koaliční smlouva.

Předseda Poslanecké sněmovny bude z SPD, premiéra nominuje ANO, uvádí koaliční smlouva. Zdroj: ČTK/M. Kamaryt/Blesk: T. Tran

ČTK
Diskuze (0)

Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů dnes v Poslanecké sněmovně podepsali koaliční smlouvu. Dokument potvrzuje rozdělení ministerstev i obsazení funkce předsedy dolní komory zástupcem hnutí SPD. Smlouvu strany stvrdily hodinu před začátkem ustavující schůze nové Sněmovny.

Koaliční smlouva mimo jiné stanovuje, že premiérem bude nominant hnutí ANO, který podle textu nese hlavní odpovědnost za řízení vlády, koordinaci její činnosti a zajištění jednotného postupu koaličních partnerů.

Vznikající koalice má ve dvousetčlenné Sněmovně většinu 108 hlasů, podobně jako to bylo v případě bývalé koalice složené ze Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a STAN a Pirátů v minulém volebním období.

Začít diskuzi

Volby do Poslanecké sněmovny ČR 2025

V roce 2025 se v ČR konají volby do Poslanecké sněmovny. Projděte si klíčová témata, mezi které patří aktuální volební průzkumy, termín a čas voleb, strany, kandidáty, postup ve volební místnosti a volební systém ČR pro parlamentní volby 2025 (články se zobrazí po rozkliknutí odkazu):

Termín, strany a systém Kandidáti a kandidátky Kalkulačka Volební průzkumy Voličský průkaz Jak volit? Volby ze zahraničí Volební místnosti Kroužkování a preferenční hlasy Volební lístky Volební komise Volební účast Program STAN Program Piráti Program ANO Program SPOLU

Doporučujeme

Články z jiných titulů