Přes sedm účtů protekly desítky milionů. Kandidát Zelených vysvětluje své finance
- O finance kandidáta Zelených na Praze 3 Zdeňka Jahna se zajímá policie.
- Na jeho bankovních účtech se měly v posledních letech protočily minimálně desítky milionů.
- Jahn podezření odmítá a vysoké obraty vysvětluje především převody vlastních úspor mezi několika účty.
O kandidáta Zelených do zastupitelstva Prahy 3 Zdeňka Jahna se podle zjištění serveru Odkryto.cz zajímá česká policie. Pozornost kriminalistů se má týkat jeho finančních poměrů a také předchozího působení v Technické správě komunikací hlavního města Prahy. Podle iDNES.cz měl účet vedený u Raiffeisenbank vykázat obrat přes 84 milionů korun, účet u Fio banky zhruba 12 milionů a další účty u České spořitelny jednotky milionů korun.
Vysoký obrat ale sám o sobě neznamená, že Jahn takovou částkou disponoval. Kandidát Zelených tvrdí, že má sedm aktivních bankovních účtů a celkové úspory včetně investic ve výši přibližně 7,5 milionu korun. Peníze podle něj pocházejí převážně z jeho zaměstnání a manažerských pozic v uplynulých dvaceti letech. Mezi jednotlivými bankami je podle svých slov opakovaně převáděl podle toho, kde mohl získat výhodnější úrokovou sazbu. Stejné peníze tak mohly být do celkového obratu započítány opakovaně.
Jahn zároveň odmítl informace, podle nichž měl vkládat na účty milionové částky v hotovosti. Za poslední tři roky podle něj hotovostní vklady dosáhly celkem 549 tisíc korun. Část měly tvořit peníze jeho otce, kterému dříve chodil důchod v hotovosti a za něhož je Jahn ukládal na účet. Další část podle něj pocházela od jeho partnera jako příspěvek na společné výdaje domácnosti.
Policie se ptala i v TSK
Pozornost policie se má podle Odkryto.cz týkat také Jahnova působení v pražské Technické správě komunikací, kde pracoval mezi lety 2020 a 2023. Vyšetřovatelé se podle serveru TSK mimo jiné dotazovali, zda měl Jahn na starosti veřejné zakázky. TSK médiím obsah případné komunikace s policií nepotvrdila.
Zelení tvrzení o veřejných zakázkách odmítají. Podle strany Jahn na TSK pracoval především jako specialista zaměřený na odstraňování nelegální reklamy a veřejné zakázky na starosti neměl. Jahn je dlouhodobě známý právě bojem proti nelegálním billboardům a založil iniciativu Přidej se a strhni to.
Strana se svého kandidáta zastala a zveřejněné informace označila za zkreslující. Zdůrazňuje především rozdíl mezi obratem na účtech a skutečnou výší Jahnova majetku a odmítá také tvrzení, že by na účty vkládal miliony korun v hotovosti. Zelení zároveň uvádějí, že příjmy, z nichž měly Jahnovy úspory vzniknout, jsou doložitelné daňovými přiznáními.
Jahn uvedl, že jej policie v souvislosti s případem dosud nekontaktovala ani jako podezřelého, ani jako svědka. „Nejsem vyšetřován ani z ničeho obviněn,“ uvedl. Policie se k samotnému případu veřejně podrobně nevyjádřila, televizi Nova sdělila, že k němu informace poskytovat nebude.
Jahn kandiduje z desátého místa kandidátky Zelených v Praze 3 v komunálních volbách, které se uskuteční 9. a 10. října. Kvůli zveřejněným informacím odstoupit nehodlá.