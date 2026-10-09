Výsledky senátních voleb 2026 online: Sčítání hlasů aktuálně
- V pátek 9. a v sobotu 10. října probíhá první kolo voleb do třetiny Senátu ve 27 volebních obvodech napříč republikou.
- Volební místnosti se uzavřou v sobotu ve 14 hodin, hned potom začne statistický úřad sčítat hlasy.
- Průběžné výsledky senátních voleb i postupující do finálových duelů sledujte níže.
🔴 ONLINE: Sčítání hlasů v senátních volbách 2026
- ONLINE volební přenos: Sledujte aktuální dění živě minutu po minutě.
- Mapa výsledků: Proklikejte si přesná čísla pro váš senátní obvod.
Výsledky voleb do Senátu – 1. kolo
O křesla v horní komoře parlamentu se letos uchází celkem 154 kandidátů, což je druhý nejmenší počet uchazečů v historii. Očekávají se těsné souboje, přičemž největší pozornost poutají obvody, kde obhajují své mandáty výrazné osobnosti. Například na Kladně se snaží udržet pozici Adéla Šípová (Piráti), v Hradci Králové pak o přízeň voličů znovu usiluje Jan Holásek (Rozvíjíme Hradec).
Výsledky senátních voleb Praha (obvody 21, 24 a 27)
V hlavním městě se letos volí hned ve třech obvodech. V Praze 5 (obvod č. 21) obhajuje mandát Václav Láska ze SEN 21. Proti němu stojí například Radko Sáblík za ODS nebo Lubomír Brož za hnutí ANO. V obvodu Praha 9 usiluje o znovuzvolení David Smoljak (STAN).
Výrazná změna naopak čeká Prahu 1. Dosavadní senátorka Miroslava Němcová (ODS) zde již mandát neobhajuje a nekandiduje. O uvolněné křeslo svedou boj mimo jiné Jan Čižinský (Praha sobě) nebo Jiří Padevět (STAN).
Praha 5 (obvod 21):
Průběžný souboj o mandát v obvodu Praha 5 sledujte ve výsledkovém přehledu ZDE.
Praha 9 (obvod 24):
Průběžná čísla a výsledky pro Prahu 9 najdete ZDE.
Praha 1 (obvod 27):
Kompletní výsledky senátních voleb pro obvod Praha 1 sledujte v tomto přehledu.
Výsledky senátní volby Brno (obvod č. 60 – Brno-město)
V Brně usiluje o znovuzvolení Zdeněk Papoušek (ODS). Ten senátorské křeslo získal teprve nedávno, když počátkem roku 2025 s velkým náskokem ovládl doplňovací volby po úmrtí Romana Krause. Získat křeslo pro sebe se nyní pokusí například Jaroslav Štěrba za hnutí ANO, Karel Zitterbart reprezentující STAN či Klára Alžběta Samková za uskupení Stačilo!
- Sledujte průběžné výsledky senátních voleb pro obvod Brno-město.
Výsledky senátních voleb Ostrava (obvod č. 72 – Ostrava-město)
V moravskoslezském krajském městě obhajuje senátorský post nestraník za ODS Ondřej Šimetka. Mezi jeho hlavní vyzyvatele v prvním kole patří Lucie Baránková Vilamová zastupující hnutí ANO a Petr Jančík kandidující za hnutí Ostravak. ČSSD do boje o Senát vyslala Radka Iwoniaka.
- Sledujte sčítání a výsledky senátních voleb v obvodu Ostrava-město.
Kdy se koná 2. kolo senátních voleb 2026?
Druhé kolo senátních voleb se koná přesně o týden později. Volební místnosti se pro finálové duely znovu otevřou v pátek 16. října a v sobotu 17. října 2026.
Otevírací doba volebních místností bude následující:
- Pátek 16. října: 14.00–22.00
- Sobota 17. října: 8.00–14.00
Do tohoto rozhodujícího hlasování postupují vždy pouze dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola. Kdy budou výsledky voleb do Senátu finální? Konečné složení obměněné třetiny horní komory bude definitivně známé v sobotu 17. října ve večerních hodinách.
Jak se volí do Senátu: Kdy rozhodne 1. kolo a jak funguje postup?
Do Senátu se na rozdíl od sněmovny volí většinovým volebním systémem. Voliči tak v každém obvodu nevybírají stranu, ale vždy konkrétní osobnost.
Pravidla pro senátní volby pro 1. kolo jsou jasně daná. Pokud některý z kandidátů získá nadpoloviční většinu hlasů (více než 50 procent), stává se senátorem okamžitě a druhé kolo se v daném obvodu nekoná.
Zvolení senátora v 1. kole je však spíše výjimečné, protože se hlasy často roztříští mezi více kandidátů. Pokud nikdo padesátiprocentní hranici nepřekročí, postupují dva nejlepší do druhého kola. V něm se senátorem stává ten, který získá většinu hlasů. Volební účast bývá ve druhém kole zpravidla nižší.