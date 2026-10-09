Mapa voleb 2026 podle okrsků: Jak volili vaši sousedé v senátních volbách?
Lidé budou v pátek 9. a v sobotu 10. října vybírat třetinu nových senátorů v prvním kole senátních voleb.
Komu voliči dají svůj hlas a kdo zvítězí ve vaší čtvrti?
Detailní mapa zobrazuje výsledky ve všech volebních okrscích, kde se konají senátní volby.
Kdo ovlivní směřování Senátu pro další roky? Úvodní dějství voleb odhalí, které osobnosti mají nejsilnější pozici. Prozkoumejte průběžné i konečné výsledky v naší detailní mapě. Zjistěte, komu se otevírá cesta dál a kdo oslaví úspěch už v prvním kole.
Mapa voleb 2026 vám umožní přesvědčit se, jakým kandidátům dali voliči své hlasy. Mapa zobrazí aktuální čísla ve všech volebních okrscích. Podle jejich zbarvení poznáte, jaká strana v obci zvítězila.
Kompletní přehled o průběžném vývoji sčítání a volební účasti najdete v našem volebním online přenosu. Sledujte průběžné i finální výsledky voleb do Senátu.
Jak funguje mapa výsledků voleb
Volební mapa názorně ukazuje, jak ve volbách do Senátu hlasovala města, okresy i jednotlivé volební okrsky v Česku. Jak funguje?
- Podržením levého tlačítka myši a jejím pohybem se můžete po mapě pohybovat.
- Přibližování a oddalování je možné pomocí kolečka myši.
- Na mobilních zařízeních můžete pro přiblížení a pohyb po mapě využít dva prsty, klepnutím prstem na okrsek se zobrazí podrobné informace.
Mapa výsledků voleb monitoruje volební data pro každý volební okrsek zvlášť. Dozvíte se poměr hlasů, volební účast a také vítěze v daném okrsku.
Volební okrsky a volební obvody: Jak fungují při volbách do Senátu?
V době voleb se často zaměňují pojmy volební obvod, volební okrsek a volební místnost. Každý z nich má v senátním volebním systému zcela jinou roli.
Co je senátní volební obvod
Volební obvod je větší územní celek, ve kterém se volí přesně jeden senátor. Celé Česko je rozděleno na 81 senátních obvodů. Tyto obvody jsou vymezeny zákonem tak, aby měly přibližně stejný počet obyvatel. Z toho důvodu často nerespektují běžné hranice okresů ani městských částí.
V senátních volbách platí většinový systém a každé dva roky se obměňuje třetina horní komory. V roce 2026 se proto volby konají pouze ve 27 vybraných obvodech.
Přehled letošních 27 obvodů, přihlášených kandidátů i jejich sčítání nabízí náš vyhledávač výsledků voleb do Senátu.
Co je volební okrsek
Volební okrsek je nejmenší jednotka volebního systému. V jednom volebním okrsku bývá v průměru zhruba tisíc voličů a na každý okrsek připadá jedna volební místnost.
Jeden senátní obvod se skládá z desítek až stovek jednotlivých okrsků. Právě na úrovni okrsků mapa podrobně ukazuje, jak hlasovali vaši nejbližší sousedé a který kandidát získal ve vaší ulici či obci největší podporu.
Kdy kandidát vítězí a jak funguje druhé kolo?
Senátní volby jsou dvoukolové, pokud o vítězi nerozhodne první hlasování:
Vítězství v prvním kole: Pokud kandidát získá v celém svém obvodu více než 50 procent všech platných hlasů, získává mandát okamžitě a druhé kolo se v obvodu nekoná.
Postup do druhého kola: Pokud žádný kandidát nadpoloviční většinu nezíská, postupují dva nejúspěšnější do druhého kola. To probíhá o týden později a vítězí v něm kandidát s většinou hlasů.
Proč se mapa netýká celého Česka?
Protože se obměňuje pouze třetina Senátu, detailní mapová data podle okrsků jsou dostupná výhradně pro voliče žijící ve zmíněných 27 obvodech. Ve zbytku republiky probíhají pouze komunální volby.