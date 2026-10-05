Otevírací doba volebních místností 2026: Kdy se volí?
- Podzimní komunální a první kolo senátních voleb probíhají ve stejném termínu, 9. a 10. října 2026.
Lidé volí své zástupce v jedné společné volební místnosti.
Hlasování pro oba typy voleb se koná ve shodný čas. Od kolika hodin se volí a kdy se volební místnosti zavírají?
Voliči letos na podzim opět zamíří k urnám, aby si vybrali své zástupce na radnicích a v Senátu. Kdy se otevírají a zavírají volební místnosti a jaká pravidla pro letošní komunální volby a volby do Senátu platí?
Otevírací doba volebních místností – od kolika do kolika hodin se volí?
Otevírací doba volebních místností je pro celou republiku jednotná. Pokud přesně nevíte, do kdy jsou volební místnosti otevřené, stačí si pamatovat dva základní časy. Ty platí jak pro úvodní víkend, tak pro případné druhé kolo senátních voleb.
- Pátek 9. října: 14:00–22:00
- Sobota 10. října: 8:00–14:00
Časy stanovené zákonem platí striktně a k otevření volebních místností dochází přesně na minutu. Volební komise tak musí mít vše nachystané s předstihem, aby se dveře prvním voličům otevřely přesně ve 14 hodin.
Co dělat, když dorazíte na poslední chvíli?
Co se stane, když do volební místnosti dorazíte těsně před koncem otevírací doby? Zákon pamatuje i na situace, kdy se na poslední chvíli utvoří fronty. Rozhodující je v takovém případě pouze to, abyste už byli včas na místě.
Pokud už odbila 14. nebo 22. hodina a vy teprve čekáte v budově nebo před volební místností, o svůj hlas nepřijdete. Jeden ze členů komise se zkrátka postaví na konec zástupu. Tím řadu uzavře a nikoho dalšího už k volbám nepustí.
Kdo nestíhá dorazit v pátek, může bez problémů volit i v sobotu, kdy se volební místnosti znovu otevřou úderem osmé hodiny ranní.
Co si vzít s sebou a co dělat při ztrátě lístků?
K urnám se musíte dostavit osobně, zastoupení jiné osoby na základě plné moci zákon neumožňuje. Než vám volební komise vydá úřední obálky, musíte prokázat svou totožnost a státní občanství.
Předložit můžete:
platný občanský průkaz (fyzický nebo digitální v aplikaci eDoklady),
platný cestovní pas.
Hlasovací lístky se doručují do schránek s předstihem před volbami. Pokud je doma zapomenete, ztratíte je nebo poničíte, nic se neděje. Přímo ve volební místnosti stačí požádat komisi, která vám bez problému vydá novou kompletní sadu lístků.
Pozor na barvy obálek: Jak nezkazit hlas u souběžných voleb
V obvodech, kde se souběžně konají komunální i senátní volby, vám komise předá dvě různé úřední obálky s razítkem. Tyto obálky se liší barvou a je nutné pohlídat, který lístek do které patří:
Šedá obálka: slouží pro hlasovací lístek do obecního či městského zastupitelstva.
Žlutá obálka: je určená pro lístek vybraného kandidáta do Senátu.
Lístky musíte do příslušných obálek vložit za plentou a následně vhodit do volební schránky. Pokud lístek vhodíte do urny bez obálky, zaměníte barvy nebo do senátní obálky omylem vložíte více hlasovacích lístků najednou, váš hlas bude neplatný.
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