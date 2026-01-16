Předplatné

Sněmovna hlasy koalice vyzvala prezidenta, aby jmenoval ministry bezodkladně

Prezident Petr Pavel

  • Sněmovna vyzvala prezidenta Petra Pavla, aby bez odkladu jmenoval členy vlády podle návrhu premiéra, aniž by posuzoval jejich vhodnost.
  • Výzva se týká Filipa Turka z Motoristů, kterého Pavel odmítl jmenovat kvůli jeho postojům a opakovaným výrokům.
  • Opozice upozorňuje, že usnesení je symbolické, protože prezident není Sněmovně odpovědný.

Sněmovna v pátek vyzvala hlasy vládní koalice prezidenta Petra Pavla, aby jmenoval členy vlády na návrh premiéra bezodkladně a bez hodnocení vhodnosti adeptů. Výzva se týká čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka, kterého hlava státu kvůli jeho postojům a výrokům odmítla jmenovat ministrem životního prostředí, přímo ho ale nejmenuje. Podle opozice je usnesení k ničemu, protože prezident není Sněmovně odpovědný. Pavel vzal usnesení Sněmovny o jmenování ministrů na vědomí. O obsazení vlády vede jednání jen s premiérem, jemuž výhrady k Turkovi řekl, uvedl Hrad.

„Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá prezidenta republiky, aby respektoval Ústavu ČR a bez zbytečného odkladu jmenoval členy vlády, jsou-li mu předsedou vlády navrženi. Posuzovat vhodnost jednotlivých kandidátů na členy vlády je úlohou Poslanecké sněmovny, která pak jedině vyjádří, nebo nevyjádří vládě svou důvěru,“ stojí v usnesení, které podpořilo 101 ze 183 poslanců.

Pavel odmítl jmenovat Turka členem vlády jako jediného z navržených adeptů se zdůvodněním, že poslanec Motoristů opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Počet, intenzita a dlouhodobý charakter tohoto chování svědčí o tom, že v jeho případě nejde o jednorázové excesy kupříkladu z mladické nerozvážnosti, uvedl prezident v dopise Babišovi.

