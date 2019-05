Tomanův návrh dvojí kvalitu neřeší | E15.cz

Je mi líto, že návrh neprošel žádnou diskuzí, protože teď končí tak na třetině potřebné cesty,“ uvádí prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

„Problémy se takto vyřešit nepodaří,“ říká ředitel Sdružení českých spotřebitelů Viktor Vodička, podle kterého je návrh naformulovaný příliš obecně.

Vodička míní, že by bylo potřeba lépe pojmenovat podmínky, za kterých bude dozorový orgán kontroly provádět. Tím bude Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která čeká na finální podobu právního předpisu.

Návrh rezortu ministerstva zemědělství, který má deník E15 k dispozici, zakazuje uvádět na trh potraviny označené „zdánlivě totožně“ s potravinou uváděnou na trh v jiném členském státě Evropské unie, ačkoliv potravina uváděná na trh v České republice má odlišné složení nebo vlastnosti.

Za porušení hrozí pokuta až padesát milionů korun. „Pokud by bylo použito pouze slovo „totožně“, bylo by ustanovení použitelné pouze na potraviny mající naprosto identický obal, nelišící se v žádném detailu,“ vysvětluje rezort zemědělství formulaci v zákoně.

Prouza návrhu vytýká, že jednoznačně nedává odpovědnost výrobci a dostatečně neřeší odlišnost obalu výrobků. „Navíc potravináři vyrábějí obaly třeba na rok dopředu. Potřebovali by jasně vědět, jak to mají udělat, aby to bylo správně,“ řekl Prouza s tím, že by na opatření neměli tratit obchodníci.

S obchodníky i výrobci už jednal premiér Andrej Babiš (ANO). „Výrobci tvrdí, že není problém pro žádného obchodníka v Česku objednat si zboží kdekoliv v Evropě podle toho, jak si to přeje,“ řekl Babiš. Obchodníci se slovy výrobců nesouhlasí.

Zákaz dvojí kvality potravin ještě může ovlivnit ministerstvo průmyslu a obchodu, které v pondělí předloží vládě novelu zákona o ochraně spotřebitele. Ten se bude podle šéfa rezortu Karla Havlíčka (za ANO) týkat nejen oblasti potravin, ale veškerého zboží.

„Vztáhlo by se to i na kosmetiku, prací prášky, drogerii a další,“ uvedl Havlíček.