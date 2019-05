Boj za kvalitu zboží je kalkul ANO, míní opozice | E15.cz

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) chce zakázat dvojí kvalitu nejen u potravin, ale u veškerého zboží. Řekl to po jednání se zástupci obchodních řetězců. Chystanou novelu zákona hodlá připojit k předloze mistra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD), podle níž má být prodej rozdílně kvalitních, avšak stejně zabalených potravin pokutován 50 miliony korun.

Za nápad zasazovat se o kvalitu potravin nebo drogistického zboží to ale premiér Andrej Babiš (ANO) schytává od opozičních politiků. I když je podle nich dobře, že se vláda začala tomuto problému věnovat, považují to za kalkul před blížícími se volbami do Evropského parlamentu.

„Náhlý předvolební boj premiéra Babiše proti špatné kvalitě potravin je výsměch občanům. Pokud mu opravdu záleží na tom, co jedí, ať začne u sebe, tedy u své bývalé firmy,“ napsal šéf ODS Petr Fiala na Facebooku. Odkázal na řetězec Globus, který přestal odebírat špekáčky s malým podílem masa od značky Krahulík z koncernu Agrofert spadajícího do Babišova svěřenského fondu.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil míní, že ze strany premiéra jde o vypočítavost a předvolební vějičku. Připomněl, že při hlasování o zákazu dvojí kvality potravin v Bruselu nebyla eurokomisařka Věra Jourová (ANO) dostatečně tvrdá. To si myslí i europoslanec za ČSSD Pavel Poc. „Paní Jourová v této otázce strašně selhala, byť se to nyní snaží vysvětlovat,“ řekl. Podle šéfa socialistů Jana Hamáčka otevřela téma v EU europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD). „Za nás mluví činy, europoslanci ANO prosadili jen měkká opatření,“ prohlásil.

Předseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev Pavel Březina se navíc obává, že nová legislativa nedopadne na výrobce takového zboží. „Pocítí ji hlavně maloobchodníci na venkově,“ míní.