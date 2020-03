Ústřední krizový štáb povede Hamáček, rozhodla vláda. Prymula má řešit chytrou karanténu | E15.cz

Hamáček, který dosud v rámci rezortu vnitra zařizoval především nákup ochranných pomůcek a jejich distribuci, bude nově řídit vládní boj proti šíření epidemie koronaviru. O post usiloval již od zřízení štábu a odkazoval přitom na krizový zákon, podle kterého má krizový orgán vést ministr vnitra nebo obrany.

Premiér Andrej Babiš však byl proti, prosadil změnu statutu štábu a do jeho čela jmenoval náměstka ministra zdravotnictví Prymulu. Byl za to kritizován opozicí, podle které Prymula nenese politickou odpovědnost.

Vláda kromě toho zvažovala zřízení hospodářského krizového štábu na řešení ekonomických dopadů vládních nařízení. Kabinet nakonec od nápadu upustil. „Nakonec jsme to na vládu nedali, nebudeme vytvářet další orgán. Máme zde už Ústřední krizový štáb, vše řeší denně vláda. Pojede to v režimu ministerstva průmyslu a obchodu a ostatních resortů. Náplň aktivit se nemění," uvedl Havlíček.

Projekt chytré karantény, na jehož přípravu se má nyní soustředit Prymula, se dnes začíná testovat na jižní Moravě. Jeho základem je zmapování pohybu nakaženého člověka za posledních pět dní, a to podle údajů z mobilního telefonu a platební karty. Armáda vytvoří mobilní týmy odebírající vzorky od lidí, kteří se dostali do kontaktu s infikovaným. Pokud se projekt osvědčí v praxi, mohla by chytrá karanténa v Česku nahradit plošná restriktivní omezení komplikující každodenní život a dopadající na ekonomiku.