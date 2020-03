Inteligentní nebo taky chytrá karanténa. Jak funguje? | E15.cz

„Postup je takový, že operátor zavolá dotyčnému a vysvětlí mu, co to obnáší. Pokud od něj získá souhlas, požádáme o data operátory a banky. Po jejich získání následuje druhý hovor, který doplňuje a vysvětluje údaje o pohybu a kontaktech,“ přiblížil fungování karantény Ondřej Tomas ze společnosti CleverMaps, jednoho ze členů COVID19CZ.

Získané údaje se zapisují do databáze a následně se vyhodnocují. Tomas se podivuje, že hygienici systém nevyužívají už od jeho ostrého startu 20. března, mezitím však řešila vláda smlouvu o provozování a také vyhlášku, která řeší nutné mazání dat od operátorů.

Ke zkušebnímu provozu dochází v Jinohomoravském kraji až o deset dní později. Všechny ostatní krajské hygieny by se do systému měly postupně zapojovat do Velikonoc, tedy do 14 dnů.

„Tento týden se budeme snažit získat souhlas také s využitím dat od nakažených ke konkrétnímu místu, například obchodu, kde se více lidí mohlo nakazit, a jejich údaje se dostanou do databáze. Tím by se dalo lépe vysledovat, kudy se dál nákaza šířila,“ doplnil Tomas.

Dosud hygienici monitorují pohyb nakažených pouze prostřednictvím telefonických rozhovorů. Inteligentní karanténu by měl mít na starost dosavadní předseda ústředního krizového štábu Roman Prymula, kterého má v jeho čele nahradit ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Podle Prymuly by se novým způsobem mohlo podařit zachytit asi 80 procent případů a díky tomu uvolnit některá opatření omezení pohybu lidí na veřejnosti.

Kromě karantény pomohlo sdružení COVID19CZ státu se zřízením informační linky 1212, která poskytuje informace o pandemii i potřebné rady, a tím ulehčuje nouzové linky záchranářů. Na mobilní aplikaci mapy.cz lze se souhlasem uživatele sledovat oblasti výskytu nemocného.

Sdružení připravuje i mobilní aplikaci Bluetooth tracking, která pomocí bluetooth zařízení detekuje další osoby se stejnou aplikací v dosahu a pomocí síly a doby signálu měří intenzitu kontaktu. Data budou moci být opět využita při rozhovoru s nakaženým, pokud s tím bude souhlasit, k lepšímu zmapování kontaktů.