Útok na Ruský dům v Praze: Neznámý pachatel hodil na budovu zápalné lahve
- Na budovu Ruského domu v pražské Bubenči zaútočil neznámý pachatel šesti zápalnými lahvemi, z nichž tři explodovaly a zasáhly prostor knihovny.
- Policie incident vyšetřuje jako poškození cizí věci, zatímco ruská diplomacie a vedení institutu útok označily za „barbarský čin“ a terorismus.
- Budova dlouhodobě čelí protestům aktivistů i diplomatickým sporům o svůj status, přičemž kritici ji považují za nástroj ruské propagandy.
Na budovu Ruského střediska vědy a kultury (RSVK) v Praze 6 hodil někdo ve čtvrtek večer několik zápalných lahví. Policie o tom dnes ráno informovala na síti X. Po pachateli pátrá, podezírá ho z trestného činu poškození cizí věci. Ředitel institutu Igor Girenko agentuře TASS řekl, že šlo o celkem šest zápalných lahví, explodovaly tři z nich. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová útok označila za barbarský čin.
Ruské středisko vědy a kultury, označované jako Ruský dům, provozuje od roku 1971 ruská státní agentura Rossotrudničestvo. Česko k nevoli Moskvy neuznává diplomatický status budovy, v níž středisko sídlí.
„Od včerejšího (čtvrtečního) večera se zabýváme útokem, při kterém někdo hodil několik zápalných lahví na Ruský dům v ulici Na Zátorce, Praha 6. Po pachateli, který je podezřelý z trestného činu poškození cizí věci, pátráme,“ uvedla policie.
Barbarský čin
Ředitel RSVK Girenko řekl, že nevybuchly zápalné láhve mířící do budovy. Okna, na které pachatelé mířili, patří knihovně institutu. Útočníka nebo útočníky označil za nelidská stvoření a teroristy. Naplánování útoku podle něj není náhodné, na dnešek se v RSVK chystaly závěrečné akce ke Dnům ruské kultury. Girenko také poděkoval českým bezpečnostním složkám a hasičům, kteří na místo dorazili během několika minut.
„Barbarský čin,“ okomentovala incident mluvčí ruské diplomacie Zacharovová.
Podle Alexandra Broda, člena rady pro rozvoj občanské společnosti a lidských práv při ruské prezidentské kanceláři, je útok výsledkem mnoholeté agresivní protiruské propagandy ze strany západních politiků a médií.
Podle informací na webu RSVK patří k základním činnostem střediska organizování programů ve vědě, kultuře a vzdělávání a propagace ruského jazyka a Ruska. Úlohou je seznámení české veřejnosti s historií a kulturou národů Ruské federace, s jejím kulturním, vědeckým a hospodářským potenciálem. Má také upevňovat styky s krajany, kteří trvale žijí v zahraničí.
Rusko si v minulosti na postoj Česka ve vztahu k středisku stěžovalo. Bývalý velvyslanec Ruska v Praze Alexandr Zmejevskij loni v květnu v rozhovoru pro list Izvestija řekl, že v českých médiích se pravidelně objevují výzvy k uzavření Ruského domu, a do toho je terčem „chuligánských výpadů“ různých organizací i v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině.
Loni v polovině dubna desítky lidí z podnětu iniciativy Hlas Ukrajiny protestovaly před Ruským domem proti šíření ruské kultury. Kritici upozorňují, že tyto instituce slouží jako nástroje k šíření ruské propagandy a dezinformací. Některé evropské země je nařídily uzavřít.
Rusko proti Ukrajině od února 2022 vede útočnou válku.
Pozornost českých aktivistů přilákaly ruské nemovitosti i v dalších případech. Například v únoru 2024 spolek Kaputin namaloval ukrajinskou modro-žlutou vlajku na chodníku v oploceném areálu ve Schwaigerově ulici v Praze. Případ se dostal až před soud, který rozhodl, že aktivisté nespáchali namalováním ukrajinské vlajky v bytovém komplexu ruské ambasády v pražské Bubenči trestný čin a případ poslal městské části k přestupkovému řízení. V březnu 2022 aktivisté polili schody před ruským velvyslanectvím v pražském Bubenči rudou barvou na protest proti ruské agresi vůči Ukrajině. Obdobné věci se dějí i v Rusku, například loni v září někdo pomaloval vulgárními obrázky a nápisy v češtině budovu českého velvyslanectví v Moskvě.