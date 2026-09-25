V Hradci hořela hala plná veteránů. Oheň napáchal milionové škody
- V Hradci Králové hořela hala s automobilovými a motocyklovými veterány, škoda se odhaduje na 20 milionů korun.
- S požárem bojovalo 11 jednotek, zásah trval 12 hodin a nikdo se při něm nezranil.
- Podobný požár zasáhl loni v prosinci pneuservis s veterány v Praze, tehdy škoda dosáhla 200 milionů korun.
Halu s automobilovými a motocyklovými veterány zasáhl ve čtvrtek časně ráno rozsáhlý požár v Hradci Králové. Hasiči vyjížděli do skladového areálu ve čtvrti Svobodné Dvory ve 04:30. Škodu předběžně odhadli na 20 milionů korun, při požáru se nikdo nezranil.
Na místě zasahovalo 11 jednotek přibližně s 30 kusy techniky. V době příjezdu prvních hasičů už byla část objektu zcela zachvácena plameny a oheň se šířil dál. Hrozilo také jeho přenesení na okolní stavby, hasiči se proto soustředili i na jejich ochranu a ke kontrole využili dron s termovizí. Požár se podařilo dostat pod kontrolu po dvou hodinách. Kovovou konstrukci haly o rozměrech přibližně 20 krát 12 metrů oheň zničil. Hasiči následně rozebírali poškozené části objektu a dohašovali skrytá ohniska. Celý zásah skončil před 16:30, tedy po 12 hodinách, kdy byl objekt předán majiteli.
Ve Strašnicích shořely veterány za stamiliony
Nejde o první požár objektu s automobilovými veterány, který v poslední době způsobil vysokou škodu. Loni v prosinci hořel pneuservis v pražských Strašnicích, kde se rovněž nacházely historické vozy. Škoda byla tehdy vyčíslena na 200 milionů korun a dalších 200 milionů korun představovaly podle hasičů uchráněné hodnoty.
Pražský požár vypukl zhruba ve tři hodiny ráno a zasáhl plochu asi 30 krát 30 metrů včetně skladovacích prostor a administrativní části. Kriminalisté později zjistili, že jeho příčinou byla technická závada na elektroinstalaci. U nynějšího požáru v Hradci Králové zatím příčina známá není.