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V Hradci hořela hala plná veteránů. Oheň napáchal milionové škody

V Hradci Králové hořela hala s automobilovými a motocyklovými veterány, škoda se odhaduje na 20 milionů korun.

V Hradci Králové hořela hala s automobilovými a motocyklovými veterány, škoda se odhaduje na 20 milionů korun. Zdroj: e15 Michaela Szkanderová

ČTK
sad , ČTK
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  • V Hradci Králové hořela hala s automobilovými a motocyklovými veterány, škoda se odhaduje na 20 milionů korun.
  • S požárem bojovalo 11 jednotek, zásah trval 12 hodin a nikdo se při něm nezranil.
  • Podobný požár zasáhl loni v prosinci pneuservis s veterány v Praze, tehdy škoda dosáhla 200 milionů korun.

Halu s automobilovými a motocyklovými veterány zasáhl ve čtvrtek časně ráno rozsáhlý požár v Hradci Králové. Hasiči vyjížděli do skladového areálu ve čtvrti Svobodné Dvory ve 04:30. Škodu předběžně odhadli na 20 milionů korun, při požáru se nikdo nezranil. 

Na místě zasahovalo 11 jednotek přibližně s 30 kusy techniky. V době příjezdu prvních hasičů už byla část objektu zcela zachvácena plameny a oheň se šířil dál. Hrozilo také jeho přenesení na okolní stavby, hasiči se proto soustředili i na jejich ochranu a ke kontrole využili dron s termovizí. Požár se podařilo dostat pod kontrolu po dvou hodinách. Kovovou konstrukci haly o rozměrech přibližně 20 krát 12 metrů oheň zničil. Hasiči následně rozebírali poškozené části objektu a dohašovali skrytá ohniska. Celý zásah skončil před 16:30, tedy po 12 hodinách, kdy byl objekt předán majiteli. 

Ve Strašnicích shořely veterány za stamiliony

Nejde o první požár objektu s automobilovými veterány, který v poslední době způsobil vysokou škodu. Loni v prosinci hořel pneuservis v pražských Strašnicích, kde se rovněž nacházely historické vozy. Škoda byla tehdy vyčíslena na 200 milionů korun a dalších 200 milionů korun představovaly podle hasičů uchráněné hodnoty.

Pražský požár vypukl zhruba ve tři hodiny ráno a zasáhl plochu asi 30 krát 30 metrů včetně skladovacích prostor a administrativní části. Kriminalisté později zjistili, že jeho příčinou byla technická závada na elektroinstalaci. U nynějšího požáru v Hradci Králové zatím příčina známá není.

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