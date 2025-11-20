Aktualizováno: V jižních Čechách se srazily vlaky. Zranilo se 40 lidí, příčinou zřejmě projeté návěstidlo
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ve čtvrtek ráno srazil rychlík s osobním vlakem. Asi čtyři desítky lidí utrpěly zranění, z toho čtyři těžké. Provoz na trati se zastavil. Policie zahájí trestní řízení pro podezření ze spáchání obecného ohrožení, uvedla na síti X. Záchranáři už podle policie rozvezli do nemocnic všechny zraněné.
Podle jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS) záchranáři z místa odvezli čtyři těžce zraněné, devět středně a asi do 25 lehce zraněných. Mluvčí českobudějovické nemocnice Iva Nováková uvedla, že přijali po havárii pět těžce zraněných. Jihočeská záchranná služba zaznamenala 40 lehce zraněných, 15 středně těžce a dva těžce zraněné, uvedli hasiči na síti X. Kromě budějovické nemocnice odvezli záchranáři zraněné také do Písku, Strakonic a Prachatic.
Server Zdopravy.cz napsal, že rychlík pravděpodobně projel návěstidlo zakazující jízdu. Generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera České televizi řekl, že nebude o příčinách havárie spekulovat a že to ukáže až vyšetřování. Trať na jihu Čech, na které se ráno vlaky srazily, není podle něj vybavena zabezpečovacím systémem ETCS. Ministr dopravy Martin Kupka odpoledne doplnil, že projeté návěstidlo je nejpravděpodobnější příčinou.
Rychlík jel z Českých Budějovic a osobní vlak v opačném směru. Příčiny nehody zatím nejsou známé. Policie uvedla, že dechová zkouška vyloučila u obou strojvedoucích alkohol.
Jihočeští hasiči zřídili infolinku, na kterou mohou lidé volat pro informace o cestujících po srážce vlaků. Číslo je 950 230 835, uvedli hasiči na síti X. Policie spustila krizovou linku na čísle 974 222 158, která je určena pro psychologickou pomoc a poskytování informací pro zúčastněné této nehody a jejich příbuzné. Informovala o tom na síti X.
Z fotografií a záběrů, které zveřejnila policie, je vidět, že na místě byly kromě mnoha sanitek také autobusy a hasičské vozy, rovněž stan záchranářů.
Podle počtu zraněných je dnešní nehoda jednou z nejzávažnějších v posledních pěti letech. Tragická nehoda, která si vyžádala čtyři oběti na životech se stala loni v červnu. Tehdy se srazil osobní a nákladní vlak v Pardubicích. Srážku zavinil strojvedoucí rychlíku RegioJet, který projel návěst zakazující jízdu. Chybu si uvědomil a stihl zastavit, strojvedoucí protijedoucího nákladního vlaku včas zabrzdit nemohl, nic ho nevarovalo. Při nehodě zemřely čtyři ženy, dalších 27 lidí rozvezly sanitky do nemocnic.