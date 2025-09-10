Nejde jen o to, kolik vyděláš, Ale také jestli to přežiješ ve zdraví
Tradiční ikony bohatství jako jachty, vily nebo sporťáky dnes doplňuje akcent na zdraví, regeneraci, prevenci. I nejbohatší lidé planety narážejí na biologický strop: Čas a zdraví si koupit nemůžou. Zatímco věda pracuje na tom, jak naplnit jejich sny o věčném životě, soukromá zdravotnická zařízení nabízejí drobné úpravy, na něž ale drobné v kapse nestačí.
Zatímco jedni si kupují zážitky, druzí přemýšlejí nad tím, jak si koupit víc času na jejich prožití. A to je i jádro longevity přístupu: Není to „anti-aging“, ale pro-aging. Nikoli snaha zastavit čas, ale žít ho naplno co nejdéle. Vedle futuristických výzkumů, jaké provozuje například biotechnologická společnost Altos Labs, do níž investoval i šéf Amazonu Jeff Bezos a která pracuje na tom, jak zvrátit lidské stárnutí, některé „omlazovací“ nebo „napravovací“ procedury jsou už dnes běžně dostupné. Jakkoli jejich cena může dosáhnout až statisíců korun.
„Sledujeme stabilní růst zájmu o operace zraku, které sice nejsou hrazené ze zdravotního pojištění, ale zásadně zlepšují kvalitu života,“ potvrzuje ředitel Očního centra Praha Adam Janek. K nejžádanějším zákrokům patří takzvaná refrakční výměna čočky (PRELEX), která umožňuje natrvalo se zbavit dioptrií a zároveň řeší potíže spojené s presbyopií, stavem, kdy je nutné střídat brýle na blízko a na dálku.
„U českých pacientů jsme zaznamenali meziroční nárůst zájmu o tyto operace o sedm procent, u zahraniční klientely dokonce o patnáct,“ upřesňuje Janek. Implantace fakických čoček, jež umožňují ostře vidět i těm, kdo z klinických důvodů nemohou podstoupit operaci laserem, rostou meziročně dokonce o sto dvacet procent. Přibývá také operací horních víček. „Nejde o žádný luxusní rozmar, je to jasný signál, že lidé jsou ochotni investovat do svého zdraví z vlastní kapsy,“ je přesvědčen ředitel Očního centra Praha.
Každoročně se zvyšuje také zájem o estetickou stomatologii. Lidé už nehledají jen opravu kazu nebo funkční náhradu zubu, ale „chtějí úsměv, který se stane jejich osobní vizitkou“, říká generální ředitel Bulovka Premium Clinic Peter Kysela. Za poslední rok například přibylo o pětinu zájemců o takzvaná neviditelná rovnátka, přestože stojí až 135 tisíc korun.
Profesionální bělení zubů za poslední roky přitáhlo o zhruba čtvrtinu více klientů, přestože průměrná cena za proceduru kombinovanou metodou, kdy jedna část zákroku probíhá v ordinaci a druhá u pacienta doma, vyjde v Praze na osm až dvanáct tisíc korun. Implantace zubů v Evropě roste tempem až deseti procent ročně, v Česku ale dosahuje patnácti procent. A to přesto že za implantát s korunkou Pražané podle Kysely zaplatí mezi 25 a 35 tisíci korun.
Stranou zájmu nezůstávají ani zákroky estetické medicíny. Podle projektové manažerky Barbory Bogdové z českého portálu Kayla, který sdružuje plastickou chirurgii a estetickou medicínu, je těch nejžádanějších hned několik. Například liposukce, modelace nebo zvětšení prsou. Ale také úpravy nosu, operace očních víček a v neinvazivní oblasti laserové omlazení pleti nebo odstranění vrásek. V posledních měsících ale zaznamenali i poptávku po zvětšení penisu.
„Prémiová péče v tomto segmentu už dávno neznamená dramatické proměny, ale spíše precizní a nenápadné úpravy,“ říká Bogdová a připomíná, že trend má i svoje jméno: undetectable aesthetic. „Klienti touží vypadat zdravě a odpočatě a chtějí, aby jejich okolí vnímalo spíš pozitivní energii než konkrétní zákrok.“ Ceny invazivních zákroků se pohybují od několika tisíc za operaci víček až třeba i po stovku tisíc korun jako u komplexních plastických operací prsou či břicha. Neinvazivní procedury začínají na pár tisících, mohou ale dosahovat až desítek tisíc korun, podle použité technologie a rozsahu. Navzdory cenám zaznamenává portál Kayla stabilní růst poptávky nejen mezi Čechy, ale i ze strany zahraničních zájemců.