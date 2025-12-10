Evropa v očích Trumpa: Upadající kontinent, který potřebuje probuzení
- Trumpova bezpečnostní doktrína varuje Evropu před jejími slabostmi, které jsou způsobeny vlastní byrokracií, fragmentací a nedostatkem inovací.
- Evropa ztrácí konkurenceschopnost a spolehlivost jako silný spojenec, což ohrožuje její vztahy s USA.
- Místo urážení by se Evropa měla zaměřit na řešení těchto problémů a rychle zlepšit svou schopnost stát na vlastních nohou.
Když nás spojenec nebo přítel upozorní na naše zjevné slabosti a problémy, o nichž sami moc dobře víme, můžeme se buď urazit a skuhrat, že se nám někdo vysmívá, nebo tu kritiku vzít vážně a začít se sebou rychle něco dělat. Kéž by se Evropa vydala tou druhou cestou a konečně se probrala.
Před pár dny zveřejněná Trumpova bezpečnostní doktrína je vůči Evropě hodně tvrdá. Popisuje ji jako upadající kontinent, který pod tíhou oslabující ekonomiky, nezvládnuté migrace a bobtnající byrokracie ztrácí sílu, schopnost se sám bránit, růst a inovovat. Kulhá za Amerikou i Čínou. Sám bez americké podpory není schopen čelit ani agresivnímu Rusku.
Tři příčiny úpadku
Není tam nic, co by si dávno v jiných zprávách nenapsali sami Evropané. Jen politicky výrazně korektnějším jazykem. Všechny čtyři fatální slabosti, které Trumpova doktrína popisuje, jsou zjevné a doložitelné mnoha daty. „Kontinentální Evropa ztrácí svoji váhu ve světové ekonomice. Z 25 procent v roce 1990 na současných 14 procent. Z velké části kvůli národním a nadnárodním regulacím, které podkopávají podnikavost a tvořivost,“ píše se v doktríně.
Není to nic, co nevíme, a neměli bychom se kvůli tomu urážet, protože nám to říká Trump. Neříká to totiž zdaleka jen on. Jamie Dimon, šéf největší banky světa JP Morgan, mluví úplně stejně.
Evropa má podle něho vážně problémy. A vypichuje tři: antipodnikatelskou byrokracii, vnitřní fragmentaci (tady nejde o žádné politické sjednocování, ale třeba o pokus o společný kapitálový trh) a nedostatek inovací.
„Spadla ze stavu, kdy dosahovala 90 procent HDP na hlavu ve srovnání s Amerikou na současných 65 procent. Nikoliv proto, že by jí Amerika dělala něco špatného. Spadla kvůli své vlastní byrokracii, kvůli svým vlastním zbytečným nákladům,“ řekl Dimon na fóru o národní bezpečnosti nesoucím jméno Ronalda Reagana.
Jamie Dimon není politik – je to bankéř, jehož firma působí v mnoha zemích Evropy a zná tyto problémy velmi prakticky.
Ale na to nepotřebujeme Američany, aby nám to řekli. Evropská centrální banka nedávno ve své studii došla k závěru, že regulace a překážky obchodu uvnitř Evropské unie fungují stejně, jako kdyby se na zboží uvalilo clo 65 procent a na služby 100 procent. To je výrazně vyšší než americká cla, která na Evropskou unii s 15 procenty uvalil Trump. Násobně vyšší. „Slabá Evropa je pro Ameriku špatná,“ říká Diamond.
Hlavně se neurazit
A stejně mluví Trump i v aktuálním rozhovoru pro web Politico. „Chci silnou Evropu,“ opakuje v odpovědi na mnoho otázek. Jeho tolik diskutovaná doktrína mluví úplně stejně.
Polský premiér Donald Tusk – v jednom z vůbec nejcitovanějších politických postů na síti X poslední doby – zdůraznil, že Evropa „není problém, ale nejbližší americký spojenec“.
Dear American friends, Europe is your closest ally, not your problem. And we have common enemies. At least that’s how it has been in the last 80 years. We need to stick to this, this is the only reasonable strategy of our common security. Unless something has changed.— Donald Tusk (@donaldtusk) December 6, 2025
To se bohužel nevylučuje. Platí obojí. Evropa JE nejbližší americký spojenec – který je bohužel slabý a vinou svých vlastních chyb oslabuje. Američané nám, byť dost drsnou formou říkají: Proberte se! My potřebujeme silného spojence. Ta kritická kapitola v Trumpově doktríně se také jmenuje „Podpora evropské síly“.
Americký tlak je přirozený. Všichni chceme silné spojence a přátele. Právě proto, abychom se my mohli opřít nejen o ně, ale i oni o nás. Tak vypadá zdravé partnerství. Ne jako závislý pobyt upadající Evropy v americkou bezpečností chráněném mama hotelu.
Můžeme tady šermovat statistikami, že je řada věcí, kde jsme lepší než Američané. Máme menší problém s drogami, méně vražd, vězňů, nižší kojeneckou úmrtnost, efektivnější zdravotnictví. To je pravda. Máme. Některé země kontinentální Evropy v mnoha ohledech Ameriku předčí – v inovativnosti, konkurenceschopnosti…
Jsou to ale ty malé a střední: Dánsko, Nizozemsko, Švýcarsko. Není to páteř Evropy. Němci, Francouzi, a už vůbec ne nikdo ze střední Evropy. A hlavně – podstatou není, jestli je Amerika v něčem horší. Ona po nás nic nechce. Zato my chceme a existenčně potřebujeme její bezpečnostní deštník.
Chytrý Evropan by se nad tím, co nám dost drsně říkají nejmocnější Američané, zamyslel. Ne se urazil. To není žádná destruktivní sebekritika a sebemrskačství. To jsou reálná fakta, o nichž my sami víme i bez Donalda Trumpa a Jamieho Dimona. Teď už je s tím konečně potřeba začít něco dělat. Hodně rychle.