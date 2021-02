Bitcoin letos takřka přesně zdvojnásobil jmění, které do něho investoři na Nový rok vložili. V současné rozmlsané burzovní době se přesto najde nejeden chamtivý hráč, který prohlásí, že je to prostě málo. Proč ne, vlna dmoucího se bitcoinu se dá sjet na lecjakém náčiní. To, o kterém dnes bude řeč, dává na růst bitcoinu s potutelným úsměvem zapomenout.