Jaroslav Krejčí: Lokální burzy mají v Evropě své místo | E15.cz

Převzetí antivirové společnosti Avast americkou firmou NortonLifeLock nejspíš povede ke stažení oblíbeného titulu z pražské burzy. Pro pražskou burzu by to byla další rána poté, co letos na jaře po vytěsnění menšinových akcionářů skončilo obchodování s akciemi textilky PFNonwovens.