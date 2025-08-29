Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí rostla, překonala původní odhady
Česká ekonomika v letošním druhém čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,6 procenta a proti předchozím třem měsícům o půl procenta. Na webu to v pátek uvedl Český statistický úřad. Čísla jsou lepší než v jeho prvním odhadu z konce července, podle kterého se hrubý domácí produkt (HDP) zvýšil meziročně o 2,4 procenta a ve srovnání s předchozím čtvrtletím vzrostl o 0,2 procenta.
„Zpřesněný odhad potvrdil pokračující růst české ekonomiky,“ uvedl ČSÚ. Meziroční růst HDP byl nejrychlejší za poslední tři roky. Podpořily ho vyšší výdaje na konečnou spotřebu a změna stavu zásob. Negativní vliv měla tvorba hrubého fixního kapitálu a meziročně nižší přebytek zahraničního obchodu.
Výdaje na konečnou spotřebu vzrostly mezičtvrtletně o 1,1 procenta a meziročně o 3,1 procenta. U domácností se proti loňsku zvýšily o 3,4 procenta a u vládních institucí o 2,2 procenta. „Změna stavu zásob činila plus 36,7 miliardy korun, což bylo o 27,2 miliardy korun více než ve stejném čtvrtletí předchozího roku,“ uvedl ČSÚ.
Tvorba hrubého fixního kapitálu vzrostla mezičtvrtletně o půl procenta, meziročně klesla o 0,2 procenta. „Meziroční pokles zaznamenaly především investice do obydlí a ostatních strojů a zařízení, zatímco vzrostly zejména investice do ostatních budov a staveb a dopravních prostředků,“ podotkl ČSÚ. Přebytek zahraničního obchodu se zbožím a službami v běžných cenách klesl ve druhém čtvrtletí proti loňsku o 11 miliard na 118,8 miliardy korun.
Hrubá přidaná hodnota ve druhém čtvrtletí stoupla mezičtvrtletně o půl procenta a meziročně o 2,8 procenta. Mezičtvrtletní růst měl podporu v obchodu, dopravě, ubytování a pohostinství, pozitivně přispěl i průmysl a stavebnictví. Negativně naopak působilo peněžnictví a pojišťovnictví.