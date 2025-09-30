Česká ekonomika zrychlila, růst HDP překonal očekávání a dosáhl 2,6 procenta
Česká ekonomika vzrostla v letošním druhém čtvrtletí meziročně o 2,6 procenta. Oproti předchozímu čtvrtletí hrubý domácí produkt (HDP) v prvních třech měsících roku stoupl o 0,5 procenta. Zpřesněný odhad dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), který tak potvrdil údaj z konce srpna.
Meziroční růst HDP byl nejvýraznější od druhého čtvrtletí 2022, tedy za poslední tři roky. Táhla ho podle dřívějších údajů ČSÚ zejména spotřeba domácností, přispěla i změna stavu zásob. Negativní vliv měla tvorba hrubého fixního kapitálu a meziročně nižší přebytek zahraničního obchodu.
Analytici předpokládají, že za celý letošní rok míří ekonomika k růstu nad dvě procenta, což by znamenalo zrychlení z loňského jednoho procenta. Podobné očekávání má i ministerstvo financí, které ve své srpnové prognóze očekávalo pro letošek růst HDP o 2,1 procenta. Optimističtější je Česká národní banka s prognózou hospodářského růstu 2,6 procenta.
„Ve druhém čtvrtletí se reálné příjmy ze zaměstnání meziročně zvýšily o 4,1 procenta. Míra úspor meziročně poklesla, avšak nadále se drží na úrovni převyšující hodnoty zaznamenané v předchozích letech,“ uvedl ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.
Reálná spotřeba stoupla
Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele stoupl ve druhém čtvrtletí proti předchozímu kvartálu o 0,1 procenta. Meziročně se zvýšil o 0,3 procenta.
Reálná spotřeba domácností na obyvatele stoupla mezičtvrtletně o 0,8 procenta a meziročně o 2,9 procenta. Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl 52.560 korun a proti předchozímu čtvrtletí se reálně zvýšil o 1,4 procenta a meziročně stoupl o 4,1 procenta.
Míra úspor domácností v letošním druhém čtvrtletí činila 18,4 procenta. Bylo to o 0,6 procentního bodu víc než v předchozím čtvrtletí, ale o dva procentní body méně než před rokem.
Míra investic v sektoru domácností mezičtvrtletně klesla o 0,1 procentního bodu na 10,3 procenta. Meziročně klesly investice domácností o půl procentního bodu.