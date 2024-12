Bankovní rada České národní banky (ČNB) zřejmě ve čtvrtek přeruší uvolňování měnové politiky, které setrvale postupuje už rok, očekávají analytici. Základní úroková sazba by tak zůstala na čtyřech procentech. Pro pauzu ve snižování sazeb se v posledních dnech vyslovilo i několik členů bankovní rady včetně viceguvernérky Evy Zamrazilové.

Hospodářskému oživení v Česku by sice prospělo snížení úroků, ČNB ale bude spíš postupovat opatrně s ohledem na přetrvávající zvýšenou inflaci ve službách, myslí si ekonomové. Ve hře je snížení sazeb o 0,25 procenta nebo jejich ponechání na stávající úrovni.

„V ČNB sílí názor, že by nemuselo být na škodu proces uvolňování měnové politiky pozastavit, a to hlavně s ohledem na ne zcela ukázněný cenový vývoj v sektoru služeb,“ řekl hlavní ekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil.

„Českou ekonomiku v nejbližší době naplno zasáhnou problémy německého průmyslu. Logickým krokem by ze strany ČNB byl další pokles sazeb, který by umožnil firmám v době potíží získávat levnější půjčky. Nicméně v letošním roce ČNB sazby již snížila poměrně výrazně, ale na bankovním trhu se to příliš neprojevilo,“ uvedl provozní ředitel crowdfundingové platformy Fingood Ondřej Kozel. ČNB tak podle něj může chtít počkat na nová data z české i evropské ekonomiky na začátku příštího roku a rozhodovat se až podle nich.

VIDEO: Německo naši ekonomiku táhne dolů, říká viceguvernérka ČNB Zamrazilová v pořadu FLOW.

• e15

Vývoj inflace považuje za argument pro ponechání sazeb na současné úrovni i analytik Komerční banky Martin Gürtler. „Bankovní radu, která se spíše než výhledem řídí současnými daty, nejspíše přesvědčí i růst mezd za třetí čtvrtletí, který byl výrazně vyšší, než ČNB čekala. Výhled pouze slabého růstu ekonomiky a návratu inflace ke dvouprocentnímu cíli bude ale podle nás stále vytvářet tlak na další pokles sazeb, který by tak v roce 2025 měl opět pokračovat,“ řekl.

Pokračování uvolňování měnové politiky po Novém roce očekává i hypoteční specialista Bydli Daniel Horňák. „Aktuální ekonomická situace a nejistý výhled dle mého názoru povede spíše k opatrnosti, sazby tedy zůstanou na současné úrovni. Pokud dojde ke snižování, bude to až na příštím zasedání, kdy ČNB již bude mít přesnější čísla za rok 2024,“ uvedl. Znovu bude bankovní rada o sazbách rozhodovat na počátku února.

Právě zvýšenou inflaci ve službách vyzdvihla jako důvod k opatrnosti v rozhovoru pro agenturu Reuters viceguvernérka ČNB Zamrazilová. „U cen služeb pořád přetrvává nepříjemná setrvačnost. Uvidíme, jak bude vypadat lednové přecenění, to bude určitě hodně důležité – regulované ceny, inflační doložky a podobně,“ řekla. Ceny ve službách vzrostly meziročně v listopadu o 5,2 procenta. Zamrazilová k přerušení snižování úrokových sazeb vyzývala už na listopadovém zasedání bankovní rady ČNB, byla ale přehlasovaná.

Nenaplnilo se podle ní ani očekávání, že problémy německé ekonomiky budou mít výrazný protiinflační vliv na domácí hospodářství. „Celkově má vývoj v Německu jen velmi mírný protiinflační účinek,“ uvedla Zamrazilová.

Také guvernér ČNB Aleš Michl na počátku prosince během přednášky na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava mluvil o potřebě přerušit uvolňování měnové politiky. „Je pravděpodobné, že brzy pozastavíme proces snižování sazeb a zvolíme stabilitu úrokových sazeb,“ řekl.