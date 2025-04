Deset evropských zemí s nejnižšími daněmi: Česko i dravci z Balkánu

5. Lotyšsko

Malá, otevřená ekonomika s vysokou mírou propojení zejména do Skandinávie a Německa – tak by se dala charakterizovat ekonomika Lotyšska. I přes svou velikost si země vybudovala stabilní makroekonomické prostředí a rozvíjející se sektor služeb, zejména ve finanční oblasti, logistice nebo IT. Stejně jako další země i Lotyšsko čelí kvůli dopadům globálních událostí zpomalení růstu a také mírnému poklesu domácí poptávky.

Lotyšská ekonomika se opírá zejména o nízké zadlužení, členství v eurozóně a čím dál víc také o digitální ekonomiku. Země má poměrně pružný trh práce a dobře vzdělanou populaci. Slabinou je však vysoká energetická závislost na dovozu, malý domácí trh a demografický pokles.

Daňový systém v Lotyšsku je moderní a reformovaný. Poměrně unikátní je například systém daně pro firmy. Ty platí 20 procent ze zisku, ovšem pouze tehdy, když peníze neinvestují zpět (tedy pokud například vyplácí dividendy, podíly ze zisku nebo odvádějí zisk mimo firmu). Takový systém podporuje reinvestice a růst podnikání. Daň z příjmů fyzických osob je progresivní s pásmy 20, 23 a 31 procent. DPH má standardní sazbu 21 procent a snížené sazby 12 a 5 procent.