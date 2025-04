📱 Apple spoléhá na asijské montovny

Apple montuje většinu svých iPhonů v Číně. | Profimedia.cz

Většina iPhonů a další elektroniky se montuje v Číně, a to prostřednictvím tchajwanského dodavatele Foxconn. Technologický gigant se ve velké míře spoléhá také na výrobu v Indii, Japonsku, Jižní Koreji, na Tchaj-wanu a ve Vietnamu. Spojené státy oznámily výjimky z recipročních cel, které se týkají chytrých telefonů i čipů. Americký prezident Donald Trump ale vzápětí prohlásil, že oznámí nové clo, které bude zaměřené na polovodiče a elektroniku, takže není jisté, zda Apple tarifům skutečně unikne.

Trump doufá, že svou politikou přiměje technologickou společnost, aby vyráběla iPhony ve Spojených státech, přestože už v únoru oznámila, že v příštích čtyřech letech investuje půl bilionu dolarů v USA, mimo jiné do továrny v Texasu na servery pro umělou inteligenci. I tak je přesun výroby nepravděpodobný jak kvůli nákladům, tak kvůli složitému dodavatelskému řetězci, který Apple začal v Číně budovat už v 90. letech. Pokud by Trump oznámil nová cla, hrozilo by výrazné zvýšení cen iPhonů. V Číně vyrobený smartphone se nyní ve Spojených státech prodává za 600 až tisíc dolarů. V případě přesunu výroby do USA by se cena mohla vyšplhat až na 3500 dolarů.