Evropská centrální banka chystá významnou změnu: bankám naservíruje euro
- Evropská centrální banka chce globálně a natrvalo otevřít záložní mechanismus likvidity v eurech, aby si centrální banky po světě mohly v případě stresu rychle půjčit eura.
- Tím má omezit riziko nucených výprodejů eurových aktiv a posílit účinnost měnové politiky i stabilitu trhů mimo eurozónu.
- Banka to vidí jako šanci pro posílení role eura v době, kdy investoři kvůli nepředvídatelnosti politiky Donalda Trumpa znovu zvažují dominanci dolaru.
Evropská centrální banka (ECB) představila plány na rozšíření přístupu ke svému záložnímu mechanismu likvidity eura, díky kterému si mohou jiné centrální banky v případě potřeby rychle půjčit eura. Cílem tohoto kroku je posílit postavení eura ve světě. Uvedla to ECB ve své tiskové zprávě. Dosud byl tento nástroj dostupný jen omezenému počtu zemí, převážně z východní Evropy. Nově má být přístupný globálně a natrvalo.
Prezidentka ECB Christine Lagardeová již dlouho považuje tento nástroj za prostředek k posílení globálního dosahu eura. "Musíme zabránit situaci, kdy by finanční napětí vyvolalo nucené prodeje cenných papírů denominovaných v eurech na globálních finančních trzích, což by mohlo ztížit účinnost naší měnové politiky," řekla Lagardeové při oznámení nového kroku ECB.
Rozšíření záložního mechanismu likvidity bude podle ECB k dispozici od třetího čtvrtletí roku 2026. Mechanismus bude otevřený pro všechny centrální banky ve světě, pokud nejsou vyloučeny z důvodu poškození reputace, například kvůli praní špinavých peněz, financování terorismu nebo mezinárodním sankcím.
V době finančního napětí, například při krizi nebo prudkých výkyvech na trzích, může být pro banky i státy obtížné získat dostatek hotovosti v cizí měně. Pokud například banky mimo eurozónu potřebují eura, třeba na splácení dluhů nebo financování obchodu, může jejich nedostatek situaci ještě zhoršit.
ECB proto nabízí takzvané repo linky, tedy krátkodobé půjčky v eurech výměnou za zástavu kvalitních aktiv. Na rozdíl od předchozích linek, které bylo nutné pravidelně obnovovat, nový mechanismus poskytne stálý přístup až do výše 50 miliard eur (1,2 bilionu korun).
Investoři nyní přehodnocují postavení amerického dolaru kvůli nepředvídatelnosti hospodářské politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle Lagardeové je to příležitost k tomu, aby euro získalo větší podíl na světových trzích. To ale vyžaduje modernější finanční a ekonomickou architekturu.
Centrální banka USA (Fed) má obdobný nástroj, nazývaný FIMA Repo Facility, který v podstatě chrání trh s vládními dluhopisy. Bez něj by při finančním stresu mohly banky nuceně prodávat dluhopisy za nižší ceny, než je jejich skutečná hodnota.
Podle ECB mají nové změny zajistit, aby byl záložní mechanismus likvidity flexibilnější, dostupná širšímu okruhu zemí a relevantní pro držitele eurových cenných papírů po celém světě. Takový zaručený přístup k eurům by mohl přirozeně zvýšit poptávku po aktivech denominovaných v eurech a povzbudit banky mimo eurozónu, aby je více používaly při investicích, půjčování či obchodu, upozornila agentura Reuters.