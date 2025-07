Inflace v Česku byla v červnu letos zatím nejvyšší. Spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 2,9 procenta po květnovém zvýšení o 2,4 procenta. Proti květnu se ceny zvýšily o 0,3 procenta. Čísla ve čtvrtek Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil na svém webu a potvrdil tak svůj předběžný odhad z minulého týdne. Víc než před rokem lidé v červnu platili hlavně za potraviny, inflaci naproti tomu zmírňoval pokles cen pohonných hmot.

„Spotřebitelské ceny v červnu zrychlily svůj meziroční růst na 2,9 procenta, což byla nejvyšší hodnota od prosince loňského roku. Na tento vývoj, jak je poslední dobou obvyklé, měly největší vliv ceny potravin a pohonných hmot, částečně také loňská nižší srovnávací základna,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.

Inflace v červnu patrně dosáhla letošního maxima, v budoucnu zvolní, myslí si analytici

Meziroční inflace v červnu patrně dosáhla s hodnotou 2,9 procenta letošního maxima a v dalších měsících zvolní. Shodují se na tom analytici. Jako problematické vidí zejména zdražování služeb, kde inflace neopadává. V červnu podle nich ke zrychlení inflace přispělo i zdražení potravin a mírnější zlevnění pohonných hmot než v květnu.

„Celková meziroční inflace v červnu vzrostla na 2,9 procenta, na svou nejvyšší letošní úroveň. V dalších měsících by se ale měla meziroční inflace zmírnit,“ uvedl hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč. „Ve prospěch zklidnění inflace v letošním druhém pololetí hovoří jak vývoj kurzu koruny, tak vývoj cen některých komodit na světových trzích,“ dodal.

Analytici upozornili na to, že ceny služeb se meziročně zvýšily o pět procent, což ekonom UniCredit Bank Patrik Rožumberský označil za alarmující. „Zrychlil zejména růst cen dovolených, což do značné míry souviselo s jejich neobvykle malým zdražením v loňském červnu. Z hlavních cenových oddílů zpomalil meziroční růst cen pouze ve skupině restaurace a hotely, a to kvůli slabšímu růstu cen stravovacích služeb,“ uvedl.

„Inflace ve službách už nejspíš nemá pouze nákladovou povahu, ale stále více poptávkovou. A to je i důvod, proč ČNB nemůže být s vývojem inflace nikterak spokojená. Prozatím totiž není vidět žádné utlumení dynamiky tohoto nepříznivého inflačního trendu. Poptávka zůstává silná a nevytváří tak žádnou bariéru pro cenový vzestup, ať už jde o bydlení nebo třeba ubytování,“ uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.