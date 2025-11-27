Další rána pro dostupnost bytů. Trh tlačí na zdražení hypoték, splátky mohou zabolet už v zimě
- V důsledku zvyšování nákladů na zdroje financování pro banky roste tlak na zdražení hypotečních úvěrů.
- Klíčovým faktorem ovlivňujícím budoucí pohyb sazeb je očekávání trhu, že centrální banka bude spíše zvyšovat sazby než je snižovat.
- Navzdory takřka stagnujícím sazbám dochází letos k výraznému oživení hypotečního trhu.
Strmě rostoucí ceny nemovitostí a nově i zdražování hypoték? Dostupnost vlastnického bydlení v Česku může v příštích měsících dále ztížit dražší půjčka. Ukazuje na to vývoj na tuzemském peněžním trhu, kde bankám zdražují zdroje, ze kterých financují hypoteční úvěry. V praxi to znamená snižování ziskovosti hypotečního byznysu pro banky, a tím i tlak na růst sazeb pro nové zájemce o půjčku. Banky doposud sazebníky směrem vzhůru přepisovaly velmi opatrně, a to s obavou ze ztráty konkurenceschopnosti. Podle expertů ale bude muset vbrzku zdražit trh jako celek.
„Tržní sazby klíčové pro cenotvorbu hypoték rostou, očekávám zdražení hypoték na přelomu roku o zhruba dvě desetiny procentního bodu,“ uvádí hypoteční expert firmy Broker Trust Libor Vojta Ostatek. V delším výhledu je podle něj situace nepřehledná.
„Pravděpodobnost, že úrokové sazby hypoték budou o něco vyšší, narůstá. Tržní sazby za poslední rok vzrostly o zhruba padesát bodů, jen za poslední měsíc pak o 15, takže riziko zdražení hypoték existuje,“ uvádí ekonom Banky Creditas Petr Dufek. Někteří analytici nicméně ve střednědobém horizontu mluví o potenciálně výrazném zdražení.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!