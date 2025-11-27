Poskytovatelé spotřebitelského financování SAP běžně nepoužívají, Essox byl v tomto ohledu průkopníkem
Když se vedení Essoxu rozhodovalo o novém IT systému, chtělo jít jinou cestou. Žádné nákladné řešení na míru, ale „krabicový systém“, který zvládne reagovat na rychle se měnící potřeby klientů a sjednotí široké portfolio firmy. Tedy správu úvěrů, karet i leasingu. Firma zvolila systém SAP S/4HANA a první fáze transformace proběhla úspěšně, během jediné noci Essox převedl desítky tisíc klientů na nový systém.
Společnost Essox z finanční skupiny Komerční banky a Société Générale na českém trhu už více než třicet let poskytuje revolvingové úvěry a financování aut i spotřebního zboží. Stále náročnější správa široce rozkročeného portfolia produktů, která dlouho probíhala v několika oddělených systémech, si po letech vyžádala strategickou transformaci.
Hlavní motivací pro změnu bylo podle představitelů firmy neustále se zrychlující prostředí finančního světa a také rostoucí očekávání klientů. „To přirozeně každou společnost nutí k transformaci. Aby byla rychlejší, spolehlivější, digitálnější a lépe zaměřená na individuální potřeby klientů,“ vysvětluje výkonná ředitelka pro klientské vztahy Essoxu Michaela Dingová.
Dodává, že na trhu se neustále objevují nové požadavky a výhody spojené s používáním kreditních karet, na které je třeba reagovat. Starý systém však byl v tomto ohledu značně limitující. O potřebě modernizovat zastaralé systémy věděli podle IT ředitele Miroslava Šulce už dlouho, jen bylo třeba dospět k ní jistou evolucí.
Více dodavatelů v krabicovém systému
Rostoucí náklady na podporu stávajících systémů nakonec byly jedním z argumentů, které přesvědčily management společnosti. Rozjelo se tak výběrové řízení na nový systém. Z původních asi třiceti společností nakonec vybrali SAP.
V Essoxu nechtěli řešení na míru, ale modulární systém, který dokáže spolupracovat s různými technologickými partnery. „Důležité pro nás bylo, aby se na řešení mohlo podílet víc dodavatelů. Z předchozích zkušeností víme, že pokud je firma závislá na jednom partnerovi a ten odejde, může to být velký problém,“ vysvětluje Šulc. SAP tak splnil klíčové kritérium a původní plán se podařilo dodržet; Essox se držel standardního řešení všude tam, kde to bylo možné a ustoupil z něj jen výjimečně – především kvůli zachování proklientského přístupu..
Desetitisíce klientů najednou
Přechod na nový systém probíhá postupně, prvním krokem bylo převedení celého provozního účetnictví společnosti a jednoho z produktů. Volba padla na revolvingový úvěr, ke kterému je připojená kreditní karta. Znamenalo to tedy i změnu karetního systému. „V jednu chvíli jsme migrovali všechny smlouvy ze starého systému a současně měnili klientům karetní systém. Než pak přišly první transakce, byla v nás malá dušička, jestli všechno klapne,“ popisuje Dingová. „V jediném okamžiku jsme přemigrovali celé portfolio našich klientů, a všechno muselo fungovat,“ dodává Šulc.
Podle Šulce měla první fáze ukázat, jestli je systém SAP pro tento typ byznysu vůbec vhodný. „V našem oboru takových projektů moc není, těžko jsme hledali zkušenosti a příklady z praxe. Náš dodavatel musel hledat odborníky po celém světě, aby systém nastavil podle našich potřeb,“ popisuje.
„Firmy v oblasti spotřebitelského financování SAP běžně nepoužívají. Byli jsme tak trochu průkopníky, a proto se na začátku objevily i pochybnosti. „Zvlášť proto, že revolvingový úvěr je složitý produkt, “ doplňuje Dingová.
Nakonec ale vše dopadlo dobře a v Essoxu považují projekt za úspěšný. Teď se firma chystá na další etapu, přesun systému pro financování vozidel.