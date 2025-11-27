Vánoční bonus bude, i když se šetří. Škoda Auto by bez nás byla pokusnou laboratoří, tvrdí odbory
- Mladoboleslavské automobilce se daří, vyplatí příspěvek na Vánoce.
- Koncern Volkswagen tlačí na úspory, takže část pracovníků nahrazuje umělá inteligence.
- Rozjela se kolektivní vyjednávání i o odměnách v příštím roce.
Ačkoliv letos Evropané na nových autech spíše šetří, v případě Škody Auto to neplatí. Zatímco registrací nových osobních automobilů v EU přibylo do konce října jen asi o procento, mladoboleslavská automobilka trh suverénně předběhla s růstem o více než deset procent. Zaměstnancům tak i letos v prosinci vyplatí tradiční příspěvek na Vánoce a zaručený bonus, dohromady šest tisíc korun.
„Získat tyto prostředky bylo velmi náročné, jen těchto šest tisíc je pro Škodu nákladem ve výši 274 milionů korun,“ tvrdí čtrnáctideník Škodovácký odborář s tím, že firma vyhlásila „silné úspory a na stole zpočátku byla takzvaná úplná nula“. V součtu s dalšími bonusy a platbami tak už letos zaměstnanci obdrželi v průměru přes 217 tisíc nad rámec mzdy.
I ta je na české poměry výrazně nadstandardní. Od ledna do konce října činila u dělnických zaměstnanců v průměru 73 tisíc. U technicko-hospodářských pracovníků byla ještě o 21 tisíc vyšší, uvedly odbory. Na mzdách tak Škoda utratí přes devět miliard.
Koncern Volkswagen, Škoda Auto a úspory
Může si to dovolit: do konce října udala na světových trzích 766 tisíc aut, z toho 616 tisíc v Evropě, kde si vybojovala pozici třetí nejprodávanější značky. Tržby díky tomu navýšila o necelých deset procent na více než 22 miliard eur a vydělala 1,8 miliardy eur.
Automobilce se to podařilo při osmiprocentní rentabilitě tržeb, což je v segmentu masově vyráběných vozů považováno za vynikající. Tradičně se mohla opřít o úspěch modelu Škoda Octavia, zároveň dokázala procpat modely Škoda Enyaq a Škoda Elroq mezi nejprodávanější elektromobily na evropských trzích.
Mateřský koncern Volkswagen se ovšem potýká s řadou potíží, ať už se jedná o přebujelé náklady hlavní značky Volkswagen, nebo o strmý propad prodejů Porsche. Jednotlivé koncernové automobilky tak musí tlačit na úspory, Škodu nevyjímaje.
Propouštění v Česku
Postupně například ruší pracovní místa. Do roku 2028 zúží řady personálu, který se přímo nepodílí na výrobě, a to o patnáct procent ze současných zhruba deseti tisíc. Letos už takto zanikly stovky míst, uvedl dříve pro e15 člen představenstva Martin Jahn. Odchozí, kteří míří do důchodu, na mateřskou dovolenou nebo například do jiné firmy, nenahrazuje. A když ano, tak povětšinou ne lidmi, ale umělou inteligencí.
Zda a případně do jaké míry budou bonusy a další odměny pro zaměstnance v příštím roce štědré, vyplyne z kolektivního vyjednávání mezi automobilkou a zaměstnanci. To již probíhá.
„Nejdůležitější je pro nás vždy udržet kvalifikovaná pracovní místa, a to nejen po dobu jednoho roku, ale do dalších dekád. Bez odborů by Škoda vypadala zcela jinak. Stala by se pokusnou laboratoří, jak z lidí vyrvat co největší výkon za co nejmenší hodnoty,“ hlásají odboráři.