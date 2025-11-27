Tykač už neblafuje a zřejmě ví, co dělá. Jaké jsou pravděpodobné scénáře jeho energetického manévru?
- Z českých energetických podnikatelů Pavel Tykač vsadil na uhlí nejvíce ze všech.
- Nyní ale kvůli drahým emisním povolenkám manévruje nad pomyslnou propastí.
- Karty má ale tentokrát silné, i díky rodící se vládě.
Miliardář Pavel Tykač definitivně roztáčí uhelnou ruletu. Ve středu potvrdil informace Hospodářských novin, že je připraven uzavřít takřka celý svůj tuzemský uhelný byznys. Kvůli riziku vysokých ztrát už si jeho skupina Sev.en podle Tykače nemůže dovolit udržovat v chodu uhelné zdroje Počerady, Chvaletice a Kladno a nejpozději v březnu roku 2027 je plánuje zavřít. Oznámení má ale řadu otazníků.
Tykačova varování o plánovaném konci provozu uhelných elektráren už zazněla několikrát. Zatím se ale nikdy nenaplnila. I tentokrát může být příběh podobný. Tykač totiž ještě stále neposlal oficiální oznámení o záměru provoz elektráren ukončit. Až pak může být tento krok pro Tykače potenciálně nevratný.
Pavel Tykač je na tento krok jistě z mnoha úhlů pohledu připravený. Už si nemůže dovolit, aby jeho rozhodnutí znělo jako pouhé vyhrožování. Zároveň jistě udělal vše pro to, aby na celém manévru v žádném případě netratil více než ve statusu quo.
Může sázet například na to, že ČEPS vyhodnotí, že jsou jeho energetické zdroje potřeba. Analytici se sice shodují, že z hlediska celkové bilance tuzemská síť Tykačovy elektrárny nejspíš nepotřebuje, na druhou stranu jako jedny z mála dokážou provozovateli sítě ČEPS nabídnout takzvané starty ze tmy, tedy nahodit síť při blackoutu.
Tuto nedostatkovou schopnost bude ČEPS potřebovat i nadále, a možná čím dál více. Aby ji však elektrárny mohly nabídnout, musí na to získat certifikaci, což jakémukoli zájemci značně znesnadňuje vstup na trh.
Tykačovi může hrát do karet i nová garnitura. Jak si všiml server iRozhlas, rodící se kabinet hnutí ANO, SPD a Motoristů v programovém prohlášení uvedl, že „zákonnými podpůrnými mechanismy udrží některé uhelné elektrárny“ v chodu, dokud nebude k dispozici dostatek dalších stabilních zdrojů energie. Předpokládaný ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček podrobnější vhled do této strategie neposkytl a na dotazy uvedl, že se k uhelné problematice zatím nechce blíže vyjadřovat. Energetičtí insideři se nicméně shodují, že současná vláda má k Tykačovi rozhodně blíže než ta dosluhující.
Možné scénáře
Jak tedy Tykačův vystřelený šrapnel nejpravděpodobněji dopadne? Skupina Sev.en oznámila, že provoz uzavře mezi prosincem příštího roku a březnem 2027. Pro podcast Štěpení pak Tykač uvedl, že interní výpočty zatím ukazují na prosinec.
I přes Tykačova slova se však dá očekávat, že provoz elektráren bude pokračovat až do března. V zimní sezoně jsou na trhu pravidelně vyšší ceny energií, což zlepšuje ekonomiku elektráren, a zavření těsně před zimou tak nedává smysl. S oficiálním oznámením tak Tykač může počkat teoreticky až do dubna příštího roku, protože pokud bude konečným termínem březen, uspíšením celé procedury by se zbytečně připravil o akceschopnost.
Naopak ukončení provozu v prosinci by dávalo smysl jen v případě, pokud by si byl Tykač jistý, že kompenzace za ztrátový provoz získá.
Až ČEPS zdrojovou přiměřenost sítě vyhodnotí, existují dvě varianty. Pokud uzná, že zdroj není potřeba, Tykač definitivně přijde o licenci. Pokud rozhodne opačně, je na řadě ERÚ, který začne ověřovat ztrátovost elektrárny a v první fázi nabídne kompenzaci provozu nad rámec licence stávajícímu provozovateli. Až pak zahájí aukci, do které se mohou přihlásit i další zájemci. V případě, že ČEPS uzná elektrárnu jako potřebnou, stávající provozovatel může oznámení o ukončení provozu vzít zpět ještě v době, kdy obdrží nabídku od ERÚ.
Nejméně pravděpodobným scénářem je varianta, že by Tykač ve svých elektrárnách nechal úřadovat někoho jiného. Jaké jsou šance dalších scénářů, je dnes složité odhadovat. Vzhledem k rétorice nastupující vlády se však pokračování provozu pod Tykačovou vlajkou nejeví jako nepravděpodobné.
Ekonomická situace uhelné energetiky je pro tuzemské výrobce energie žalostná už dlouho a upozorňují na ni i ostatní provozovatelé, jako například Sokolovská uhelná. Vyhlídky do budoucna náladu v oboru ještě zhoršují. Důvodem jsou relativně nízké ceny elektřiny na burze ve srovnání s vysokou cenou emisní povolenky. Tykačovy elektrárny jsou na tom z hlediska rentability ještě hůř než například zdroje ze skupiny ČEZ, a to kvůli nízké energetické účinnosti. Oslovené energetiky proto nepřekvapilo, že konec provozu svých uhelek ohlásil jako první právě Tykač.
Společnost Sev.en Česká energie z Tykačovy skupiny Sev.en, pod kterou patří tuzemský uhelný byznys, loni skončila v čisté ztrátě 2,1 miliardy korun. Elektrárna Chvaletice loni prodělala 1,3 miliardy korun, Počerady vydělaly zhruba 76 milionů korun a Teplárna Kladno vykázala čistou ztrátu 2,4 miliardy korun. Tykač v Česku provozuje ještě teplárnu ve Zlíně a uhelný lom Vršany, které zatím zavírat nehodlá.