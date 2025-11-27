Chci ukázat, že i s nevyléčitelnou nemocí lze žít plnohodnotně, říká známý odborník na výživu Šindelář
- Miloslavu Šindelářovi, známému odborníkovi na výživu a dlouhověkost, diagnostikovali v roce 2021 nevyléčitelné autoimunitní onemocnění.
- Po měsících silných bolestí se dostal k diagnóze periferní spondyloartritidy. Jeho stav nyní stabilizuje biologická léčba.
- Nemoc ho přiměla přehodnotit priority. Svým příběhem chce ukázat, že i s nevyléčitelnou nemocí lze žít plnohodnotný život. Rozhovor je součástí speciální čtyřdílné série pořadu FLOW Navzdory osudu.
Rok 2021 byl pro odborníka na výživu, propagátora zdravého životního stylu a aktivního sportovce Miloslava Šindeláře přelomový. Lékaři mu diagnostikovali nevyléčitelné autoimunitní onemocnění, které mu změnilo priority.
„Teď už řadím rodinu a zdraví na první místo před prací,“ svěřil se ve speciální sérii FLOW Navzdory osudu. V této čtyřdílné sérii zpovídáme osobnosti, které v životě překonaly různé těžkosti a mohou dnes inspirovat ostatní.
Miloslav Šindelář je úspěšným výživovým poradcem a odborníkem na longevity, je známý mimo jiné ze série TV Nova Extrémní proměny. Má také velkou komunitu fanoušků na sociálních sítích. Na první pohled je to úspěšný a bezstarostný člověk. Trpí však nevyléčitelnou nemocí, kvůli níž přehodnotil život.
Z plného zdraví ležákem
„Bláhově jsem si o sobě myslel, že jsem nesmrtelný a nemůže se mi nic stát. Koncem roku 2021 ale začaly přicházet postupné bolesti,“ popisuje v rozhovoru. Nejprve začal bolest utišovat pomocí léků, když ale onemocněl koronavirem, všechno nabralo rychlý spád.
„V podstatě z plného zdraví jsem najednou přestal chodit. Několik týdnů jsem navíc nemohl sehnat termín u lékaře a bolesti se stupňovaly. Nemohl jsem zvednout nohu na lůžku, vystoupit z vany a moje těhotná partnerka mi musela pomáhat s oblékáním,“ vzpomíná Šindelář na složité období.
V kondici díky lékům a striktnímu režimu
Nemocnice byly v té době plné a nikde ho nepřijali. Na určení diagnózy čekal dlouhé měsíce. Nakonec lékaři zjistili, že trpí nevyléčitelným autoimunitním onemocněním – periferní spondyloartritidou (zánětlivé revmatické onemocnění, které postihuje hlavně klouby končetin, šlachy a úpony svalů, pozn. red.) – a bude muset do konce života užívat léky. Díky nim se nyní cítí dobře. Pomáhá mu v tom i zdravý životní styl a striktní cvičební režim.
„Můžete být úspěšní, mít spoustu peněz, ale když nemáte zdraví, nemáte vůbec nic. Kvalita života jde potom velmi výrazně dolů. Většina lidí si to ale bohužel neuvědomuje,“ tvrdí odborník, který nyní pracuje s mnoha klienty individuálně na vylepšení jejich životního stylu a pomáhá jim v cestě za dlouhověkostí.
„Chci na svém příkladu ukázat, že i když máte nevyléčitelné onemocnění, můžete žít plnohodnotný, úspěšný a kvalitní život,“ vysvětlil své poselství ve FLOW.
Jaké to bylo, když se dostal do stavu, že si nemohl sám ani obléknout ponožky? Měl obavy o svůj život? A jak nyní vypadá jeho běžný den? I o tom promluvil v rozsáhlém rozhovoru ze speciální série Navzdory osudu. Záznam celého rozhovoru najdete ve videu v těle tohoto textu.