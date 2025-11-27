Jaká je budoucnost dobíjecí sítě pro elektroauta? Sledujte konferenci
- Česko má přes 5,6 tisíce veřejných dobíjecích bodů, což znamená jedno z nejlepších pokrytí poptávky v Evropě.
- Zároveň ale stojany zůstávají méně vytížené kvůli stále nízkému podílu elektroaut na nových registracích.
- Jakým směrem se bude domácí infrastruktura vyvíjet dál a co plánují hlavní hráči? Sledujte konferenci.
V České republice mají řidiči elektromobilů aktuálně k dispozici více než 5,6 tisíce veřejných dobíjecích bodů. Na každý z nich připadá zhruba pět elektromobilů, což ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi znamená velmi dobré pokrytí poptávky po dobíjení. Odvrácenou stranou mince je nižší míra využívání stojanů daná stále ještě relativně nízkým podílem elektroaut na všech nových registracích aut v ČR. Sledujte přímý přenos konference.
Klíčové momenty programu
9.10 - 9.30 Vývoj parku osobních elektromobilů v České republice a požadavky na dobíjecí infrastrukturu
9.30 - 9.50 Tempo výstavby a zkvalitňování sítí i zázemí dobíjecích stanic
9:50 - 10.05 Rozvoj dobíjecích služeb v ČR a srovnání s okolními zeměmi
10.05 - 10.20 Význam infrastrukturních partnerů pro rozvoj dobíjecích kapacit
10:20 – 10.35 Budování infrastruktury pro elektromobily v regionech
10:35 – 11:15 Moderovaná diskuse všech panelistů
11:15 – 11:40 Diskuse – dotazy diváků
11:40 – 12:30 Závěr
Moderátor:
Nikita Poljakov, šéfredaktor E15
Řečníci
- Jan Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu Ministerstvo dopravy ČR
- Petr Beneš, vedoucí oddělení elektromobility Teplárny Brno
- Ondřej Farka, generální ředitel Portin
- Tomáš Chmelík, manažer útvaru realizace a správa dobíjecích stanic Skupina ČEZ
- Martin Klíma, generální ředitel E.ON Drive Infrastructure
- Jan Staněk, ekonom, odborník na elektromobilitu, tvůrce media ElektroDad