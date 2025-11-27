Předplatné

Jaká je budoucnost dobíjecí sítě pro elektroauta? Sledujte konferenci

Jaká je budoucnost dobíjecí sítě pro elektroauta? Sledujte konferenci

Jaká je budoucnost dobíjecí sítě pro elektroauta? Sledujte konferenci Zdroj: e15.cz

Diskuze (0)
  • Česko má přes 5,6 tisíce veřejných dobíjecích bodů, což znamená jedno z nejlepších pokrytí poptávky v Evropě.
  • Zároveň ale stojany zůstávají méně vytížené kvůli stále nízkému podílu elektroaut na nových registracích.
  • Jakým směrem se bude domácí infrastruktura vyvíjet dál a co plánují hlavní hráči? Sledujte konferenci.

V České republice mají řidiči elektromobilů aktuálně k dispozici více než 5,6 tisíce veřejných dobíjecích bodů. Na každý z nich připadá zhruba pět elektromobilů, což ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi znamená velmi dobré pokrytí poptávky po dobíjení. Odvrácenou stranou mince je nižší míra využívání stojanů daná stále ještě relativně nízkým podílem elektroaut na všech nových registracích aut v ČR. Sledujte přímý přenos konference.

Klíčové momenty programu

9.10 - 9.30 Vývoj parku osobních elektromobilů v České republice a požadavky na dobíjecí infrastrukturu

9.30 - 9.50 Tempo výstavby a zkvalitňování sítí i zázemí dobíjecích stanic

9:50 - 10.05 Rozvoj dobíjecích služeb v ČR a srovnání s okolními zeměmi  

10.05 - 10.20 Význam infrastrukturních partnerů pro rozvoj dobíjecích kapacit

10:20 – 10.35 Budování infrastruktury pro elektromobily v regionech

10:35 – 11:15 Moderovaná diskuse všech panelistů 

11:15 – 11:40 Diskuse – dotazy diváků 

11:40 – 12:30 Závěr

Moderátor: 

Nikita Poljakov, šéfredaktor E15

Řečníci

  • Jan Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu Ministerstvo dopravy ČR
  • Petr Beneš, vedoucí oddělení elektromobility Teplárny Brno
  • Ondřej Farka, generální ředitel Portin
  • Tomáš Chmelík, manažer útvaru realizace a správa dobíjecích stanic Skupina ČEZ
  • Martin Klíma, generální ředitel E.ON Drive Infrastructure
  • Jan Staněk, ekonom, odborník na elektromobilitu, tvůrce media ElektroDad
Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů