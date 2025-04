Současná 145procentní cla na dovoz z Číny mohou prakticky zlikvidovat mnoho menších amerických podniků, které právě v této asijské zemi své zboží vyrábějí. Někteří podnikatelé tak vymýšlejí strategie, jak dostat své výrobky do USA, aniž by na ně celní tarify dopadly.

„Bojím se o své podnikání a bojím se o všechny ostatní malé podniky ve Spojených státech, protože nevíme, co dělat,“ cituje The Guardian americkou podnikatelku Beth Benikeovou, jejíž firma specializující se na prodej dětských potřeb dováží své zboží z Číny. Benikeová je jednou z těch, kdo zvažují, že využijí devadesátidenní „celní pauzy“, která se týká všech zemí kromě Číny. Zboží chce posílat přes Austrálii, kde ho její přátelé přebalí a následně odešlou do Spojených států.

Nastalou situaci řeší i největší hráči na trhu. Podle generálního ředitele amerického online tržiště Amazon Andyho Jassyho převedou prodejci celní náklady spojené s dopravou zboží z Číny do USA na zákazníky. Velká část prodejců, kteří své zboží nabízejí na tomto online tržišti, se totiž nachází přímo v Číně nebo zde má své dodavatelské řetězce. Amazon proto začal po oznámení cel rušit některé přímé dodávky zboží od čínských prodejců do Spojených států. V přístavech tak uvázly například zásilky s domácími potřebami či s kuchyňským vybavením.

Problémy v Číně

V obtížné situaci jsou i menší čínské firmy orientující se na export levného spotřebního zboží, zejména oblečení. V čínské ekonomice hrají tyto firmy stěžejní roli, která je však nyní v ohrožení, píší New York Times. Američtí zákazníci totiž objednávky jejich výrobků kvůli clům ve velkém ruší. Některé oděvní továrny dokonce již dočasně zavřely, jiné urychleně hledají zákazníky v jiných zemích nebo na domácím trhu.

V Číně se tak ještě více prohlubuje problém s nadvýrobou, kterému země čelila ještě před zavedením amerických celních tarifů. „Obchodní válka má obří vliv. Když nemůžete exportovat, bude méně objednávek a nebude práce,“ řekl listu spoluvlastník jedné z čínských firem zaměřujících se na výrobu triček.

Jeho slova potvrzuje i manažerka dalšího oděvního podniku, který své zboží nabízí primárně na Amazonu. V současné době již prý zaznamenává zpomalení přílivu objednávek. „Pokud jsou americká cla příliš vysoká, nemůžeme to dělat. Určitě se přeorientujeme na jiné trhy,“ říká.

Současná výše celních přirážek může mít významný vliv na obchodní bilanci mezi oběma zeměmi. Pokud by se situace nezměnila, mohl by čínský import do Spojených států klesnout podle analytické společnosti Capital Economics v následujících letech o více než polovinu. To by navíc vedlo k poklesu čínského HDP o zhruba jedno až 1,5 procenta.