Rozdíl v odměňování mezi muži a ženami v Evropské unii dosahuje v průměru 12 procent. To znamená, že ženy si za každou odpracovanou hodinu vydělají o 12 procent méně než muži. Jinak řečeno – zatímco muž za hodinu práce dostane 100 eur (zhruba 2500 korun), žena obvykle jen 88 eur (asi 2200 korun). Vyplývá to z dat Eurostatu za rok 2023. Podle Evropské komise se tento rozdíl sice postupně snižuje, tempo změn je však velmi pomalé. Takzvaný gender pay gap mezi pohlavími se totiž za 10 let snížil o pouhé čtyři procentní body. V žebříčku sedmadvacítky je navíc jediný stát, kde ženy vydělávají více než muži.