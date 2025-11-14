Moneta vyplatí mimořádnou dividendu. Mezi akcionáře rozdělí dvě miliardy
Akcionáři Monety Money Bank si v pátek odhlasovali vyplacení mimořádné dividenty. Půjde o čtyři koruny na akcii, celkem banka z nerozděleného zisku z minulých let vyplatí dvě miliardy korun.
Právo na dividendu budou mít ti akcionáři, kteří budou zapsáni jako akcionáři banky v Centrálním depozitáři cenných papírů k 21. listopadu 2025. Dividenda bude vyplacena bezhotovostně 16. prosince 2025. Banka bude i po vyplacení mimořádné dividendy nadále splňovat veškeré kapitálové požadavky podle právních předpisů a doporučení ČNB.
Akcionáři Monety zároveň předsedovi dozorčí rady Gabrielu Eichlerovi a předsedkyni výboru pro audit Zuzaně Prokopcové prodloužili jejich členství v uvedených orgánech na další čtyři roky.
Dubnová valná hromada Monety z loňského zisku banky schválila dividendu deset korun na akcii před zdaněním. Mimořádnou dividendu Moneta vyplatila také loni. Listopadová valná hromada tehdy rozhodla o vyplacení tří korun na akcii, což bylo dohromady 1,533 miliardy Kč. Dividendu tehdy banka vyplatila z nerozděleného zisku minulých let, stejné to má být i letos. Ze zisku předchozího roku loni akcionáři dostali devět korun na akcii, tedy 4,6 miliardy korun.
Desetikorunová dividenda schválená na letošní dubnové valné hromadě představovala 88 procent konsolidovaného čistého zisku banky za loňský rok. Banka ji vyplatila 21. května. Konsolidovaný čistý zisk Moneta Money Bank se loni zvýšil o 11,7 procenta na 5,8 miliardy korun.
Největším akcionářem Monety, která se obchoduje na pražské burze, je finanční skupina PPF. Moneta Money Bank je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze. Skupina PPF dříve usilovala o spojení Monety se svou skupinou Air Bank, plán ale padl.