Valentýn táhne intimní byznys. Květinářství ztrácejí, zatímco sexshopy spolu s digitální láskou rostou
- Svátek lásky se v Česku postupně proměňuje z tradiční romantiky v období, které výrazně hýbe především intimním a digitálním byznysem.
- Kromě sexshopů se útraty silně zvyšují i na předplatitelských platformách typu OnlyFans.
- Data ukazují, že lidé jsou během valentýnského týdne ochotni utratit více peněz a mění své nákupní kanály i preference.
Valentýn už dávno není jen o pugétu růží a večeři při svíčkách. Z dat fintech aplikace Patron GO vyplývá, že svátek zamilovaných se v Česku rychle proměňuje v motor intimního a digitálního byznysu. A zatímco útraty v sexshopech meziročně vystřelily, květinářství hlásí pokles o více než čtvrtinu.
Analýza vychází z 23 112 anonymizovaných transakcí uskutečněných mezi 10. a 16. únorem loňského roku, doplněných průzkumem mezi 1131 respondenty. Podle výsledných dat Valentýn přináší obchodníkům v průměru o 21 procent vyšší tržby než běžné období, přestože počet transakcí zůstává prakticky stejný. Lidé tedy neutrácí častěji, ale více.
Podle průzkumu jsou květiny stále nejčastější deklarovanou volbou dárku, zhruba třetina lidí je kupuje a podobný podíl by si je přál dostat. Transakční data ale ukazují, že útraty v květinářstvích během valentýnského týdne meziročně klesly o více než 25 procent.
Místopředseda Svazu květinářů a floristů České republiky Petr Nachlinger pokles přičítá změně nákupního chování. „V tradičních prodejnách je dnes obecně obtížnější udržet tržby. Zákazníci totiž častěji míří do hobby marketů a supermarketů, kde si při běžném nákupu rovnou přidají i květinu,“ vysvětluje. Data online supermarketu ukazují i přesun k rozvážkovým službám. „Prodeje řezaných květin v období Valentýna u nás rostou o více než 500 procent,“ říká obchodní ředitel Košík.cz Jan Navrátil.
Podle místopředsedkyně stejné instituce Kláry Franc Vavříkové je i přes pokles poptávky v květinářstvích Valentýn pro obor klíčový. „Květináři stále vnímají Valentýn jako jeden z nejsilnějších svátků. Největší zájem je vždy o červené růže, to je zkrátka symbol tohoto dne,“ říká.
Erotické pomůcky jako mainstream
Skutečným vítězem valentýnského týdne jsou sexshopy. Objem útrat v této kategorii vzrostl oproti běžnému období o 256 procent. Zajímavé přitom je, že v dotazníku by erotickou pomůcku jako dárek zvolilo jen necelých pět procent respondentů.
Podle Adama Durčáka, majitele e-shopu Růžový slon, nejde jen o sezonní výkyv. „Jde spíš o dlouhodobější trend. Zájem o erotické pomůcky stále roste nejen v období kolem Valentýna. Mění se společenské vnímání sexuality a intimity, která přestává být tabu,“ říká.
Podobnou zkušenost potvrzuje i Jan Novotný, generální ředitel největšího českého sexshopu Erotic City. „Zájem o erotické pomůcky se prudce zvýšil během covidového období, kdy lidé začali díky časovému prostoru objevovat jejich výhody. (…) Tato tendence pokračuje do současnosti,“ popisuje. Valentýn se podle něj do tržeb propisuje velmi výrazně. „Valentýn se odráží v tržbách v průměru třikrát až čtyřikrát oproti jinému období roku. Je tomu tak každý rok,“ uvádí Novotný s tím, že letos firma očekává podobná čísla jako loni.
Také podle Durčáka tvoří Valentýn v jeho firmě zhruba čtvrtinu ročních tržeb. Poptávka meziročně vzrostla o více než čtvrtinu a průměrná hodnota nákupu se pohybuje kolem dvou tisíc korun. Češi podle něj sahají po kvalitnějších a technologicky vyspělejších produktech a letos firma očekává další zhruba dvacetiprocentní růst valentýnských tržeb. „Valentýn funguje i jako vstupní brána pro nové zákazníky. Často jde o lidi, kteří si erotické pomůcky běžně nekupují, ale svátek vnímají jako bezpečnou příležitost to vyzkoušet,“ doplňuje.
Digitální láska vydělává
Valentýn zvyšuje i ochotu utrácet za digitální blízkost. U seznamovacích aplikací vzrostl během valentýnského týdne počet uživatelů téměř o třetinu a celková útrata za předplatné o 94 procent. Růst je patrný i u placeného erotického obsahu. Platformy typu OnlyFans zaznamenaly přibližně padesátiprocentní nárůst útrat a téměř třetinový příliv platících uživatelů.
Už ve dnech před Valentýnem se na zvýšený zájem připravuje i platforma Fanvue, sociální síť založená v roce 2020, která funguje na principu předplatného, často podobně jako na OnlyFans. Směrem k tvůrcům komunikuje Valentýn jako klíčové období roku a aktivně je motivuje k přípravě speciálních nabídek. Nabízí jim například šablony pro tvorbu personalizovaných digitálních produktů od valentýnských kalendářů přes osobní dopisy. Nejde tedy jen o spontánní poptávku, ale o cíleně podporovaný sezonní byznys.
Self-love a generace čtyřicátníků v roli tahouna trendů
Valentýn také už není výhradně párovou záležitostí. Sedm z deseti respondentů uvedlo, že si i bez partnera neváhají udělat radost a třetina slaví svátek bez „druhé polovičky“.
Největším tahounem valentýnských útrat jsou lidé ve věku 36 až 45 let. Objem jejich plateb vzrostl oproti běžnému týdnu o 111 procent, přičemž průměrná hodnota nákupu byla o 45 procent vyšší. Silný efekt je patrný i u starších věkových skupin; u lidí mezi 56 a 65 lety vzrostla celková hodnota plateb o 119 procent.
Lidé si na Valentýna nicméně plánují rozpočet spíše střídmě, více než polovina se snaží vejít do částky tisíc korun, další třetina do pěti tisíc korun. Potvrzuje to i průzkum agentury Perfect Crowd pro Allegro, podle něhož si dvě třetiny lidí nastavují rozpočet tak, aby se vešli do tisícikoruny, více než tuto částku plánuje vydat 22 procent respondentů a jen pět procent překročí hranici 2500 korun.
Útraty za šperky a luxusní pobyty
Valentýnské peníze se nicméně nepřelévají jen do ložnic a aplikací. Výrazně rostou také útraty za šperky. Podle dat během valentýnského týdne lidé utratili za klenoty o 194 procent více než obvykle a počet nových kupujících byl vyšší o 152 procent. Přibližně pětina Čechů navíc považuje za ideální dárek společný zážitek. Podle dat útraty za hotely vyskočily o 125 procent a za wellness služby o 145 procent.
Spolu s tím roste zájem o luxusnější formu oslav. Cestovní kanceláře i slevové portály potvrzují, že páry častěji volí hotely vyšší kategorie, ubytování pouze pro dospělé nebo balíčky zahrnující wellness procedury, privátní večeře či párové masáže. Průměrné ceny valentýnských pobytů jsou meziročně o pět až deset procent vyšší, část klientů si připlácí i za lepší třídu letecké dopravy nebo VIP letištní salonky. Vedle tradičních cest k moři, zejména do Egypta, roste zájem o krátkodobé pobyty v evropských metropolích a lázeňských destinacích v Česku.