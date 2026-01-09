Nezaměstnanost v Česku v prosinci stoupla, volných míst ubylo
- Nezaměstnanost v prosinci meziměsíčně vzrostla na 4,8 % a práci si hledalo přes 354 tisíc lidí.
- Počet volných míst dál klesá, oproti listopadu jich ubylo zhruba 3200.
- Nejhůře je na tom Ústecký kraj, nejnižší nezaměstnanost má Praha.
Nezaměstnanost v Česku loni v prosinci meziměsíčně vzrostla o dvě desetiny procentního bodu na 4,8 procenta. Vyplývá to z údajů, které na svém webu v pátek zveřejnil Úřad práce ČR. Místo si prostřednictvím pracovních úřadů hledalo 354.314 lidí, zhruba o 13 tisíc více než předchozí měsíc. Volných pozic v nabídce ale ubylo, jejich počet se meziměsíčně snížil přibližně o 3200 na 87 422.
Předloni v prosinci byla nezaměstnanost v zemi menší, činila 4,1 procenta. Bez práce bylo tehdy 306.478 lidí a volných míst bylo 246 573.
Mezi kraji byla loni v prosinci nejvyšší nezaměstnanost v Ústeckém kraji, 7,1 procenta. Naopak nejnižší byla 3,6 procenta v Praze.