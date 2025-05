Nissan propustí 20 tisíc lidí. Automobilka se propadla do stomiliardové ztráty

„Nedělali bychom to, kdyby to nebylo nezbytné k přežití,“ řekl k restrukturalizačním opatřením šéf podniku Iván Espinosa, který se do čela Nissanu postavil začátkem dubna. „Máme velmi vysokou nákladovou strukturu. Situaci komplikuje rovněž nestálost a nepředvídatelnost globálního trhu,“ dodal.

Automobilka dnes také zveřejnila výsledky hospodaření za uplynulý finanční rok, který skončil v březnu. Nissan hospodařil s čistou ztrátou 670,9 miliardy jenů (zhruba 101 miliard korun), zatímco o rok dříve měl čistý zisk 426,6 miliardy jenů.

Nissan se nyní potýká se slabým prodejem v Číně a ve Spojených státech. Loni v prosinci automobilka zahájila rozhovory o spojení s domácím konkurentem Honda. Letos v únoru ale firmy oznámily ukončení rozhovorů. Jednání podle médií komplikovaly rozdílné názory na podobu spolupráce, především návrh Hondy, aby se Nissan stal její dceřinou společností.

