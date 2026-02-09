Recruiting se obrací. Američané začínají platit náborářům, aby jim našli kancelářskou práci
- Na americkém trhu práce se začali objevovat „reverzní náborář“, kteří kandidátům pomáhají dostat se k pohovorům.
- Model funguje buď na podílu z první mzdy po nástupu, nebo na paušálu za hromadné podávání přihlášek a oslovování manažerů.
- Služby slibují průlom přes automatické filtry, ale rostou i obavy ze zneužití citlivých dat a z omezené reálné účinnosti.
Hledání kvalifikované práce v kancelářských profesích se v USA natolik ztížilo, že část kandidátů začíná platit náborářům – a ne naopak. Vzniká tak nová vlna takzvaných „reverse recruiterů“, kteří se uchazečům snaží otevřít dveře k pozicím na stále těsnějším trhu práce, píše The Wall Street Journal (WSJ).
Šestatřicetiletý Daniel Bejarano se loni přihlásil do služby Refer poté, co mu firma poslala nabídku e-mailem. AI agent služby ho propojil s manažerem ze společnosti Golden, která hledala platformního inženýra a datového vědce. Bejarano po několika kolech pohovorů získal nabídku a následně Referu zaplatil 20 procent z prvního měsíčního platu – až poté, co mu výplata dorazila na účet. WSJ řekl, že bylo „osvěžující“ nebýt jen dalším jménem v balíku kandidátů filtrovaných automatickými systémy.
Tento model shánění práce se opírá i o tvrdá data. Podle amerického statistického úřadu bylo na konci roku 2025 poprvé od pandemie v USA víc nezaměstnaných lidí než otevřených pozic a průměrná délka hledání práce se podle prosincových federálních dat blíží šesti měsícům. Do trhu navíc přitékají tisíce lidí z velkých firem včetně Amazonu, Dow či UPS, které dokončují další kola propouštění.
Služby „reverzních náborářů“ se liší: někde se platí podíl ze mzdy po nástupu, jinde paušál za podávání přihlášek „na klíč“. Šéf náborářské firmy Refer Andre Hamra tvrdí, že placení ze strany kandidáta mění motivaci služby: „Když neplatíte, jste produkt.“ Firma dnes pracuje s absolventy z 20 špičkových univerzit a chce se rozšířit na větší okruh zájemců o technologické pozice.
Umělá inteligence místo samotného uchazeče
Zároveň ale sílí skepse. Ken Jordan z firmy Purple Gold Partners tvrdí, že podobné služby mohou snadno cílit na zranitelné uchazeče, a doporučuje ptát se, kdo bude pracovat s jejich daty včetně přístupů na sociální síť LinkedIn.
WSJ zmiňuje také Seana Colea (42), který po propuštění z Netflixu zaplatil „reverse recruiterovi“ přes platformu Fiverr zhruba 400 dolarů za úpravu CV a podání 50 přihlášek během dvou týdnů. Přineslo mu to sice nečekané tipy včetně pozic na úrovni viceprezidenta, ale bez pozvání na pohovor. Služba mu tak slíbila další kolo přihlášek zdarma.
Na dražším konci trhu pak stojí butikové služby typu Reverse Recruiting Agency: účtuje 1500 dolarů měsíčně, podává až 100 přihlášek týdně a po nástupu si bere 10 procent z prvního ročního platu (se započtením prvního měsíčního poplatku).
Její zakladatel Alex Shinkarovsky uvedl, že ze 44 klientů umístili 20 a že část komunikace automatizuje AI včetně personalizovaných zpráv, které se tváří, jako by je psal sám kandidát. Podle něj je ale nutné držet službu „malou“, jinak firmy poznají, že je neoslovuje přímo uchazeč.