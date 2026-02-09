Nejlevnější mladoboleslavský elektromobil je tu. Škoda Auto uvede Epiq v prvním pololetí
- Model Epiq je kompaktní městský crossover s délkou 4,1 metru, kufrem až 490 litrů a dojezdem přes 400 kilometrů.
- Klíčovým dodavatelem pro výrobu připravovaného elektromobilu je závod ve Španělsku.
- Cílová cena se má pohybovat kolem 600 tisíc korun.
Škoda Auto v prvním pololetí uvede svůj nejmenší a nejdostupnější elektromobil pod názvem Epiq. Bude se vyrábět ve Španělsku a má mít dojezd až 430 kilometrů. Spolu s také na letošek chystaným sedmimístným elektrickým SUV s názvem Peaq tak automobilka zvýší počet elektrických modelů na čtyři. Uvedla to v pondělí v tiskové zprávě. Škoda již dříve uvedla, že vůz by měl startovat na ceně okolo 25 tisíc eur, tedy zhruba 600 tisíc korun.
Model Epiq, který má být elektrickou alternativou benzinového Kamiqu, je součástí rodiny elektrických městských vozů koncernové skupiny objemových značek Brand Group Core. Bude mít společný základ s koncernovými elektrickými modely Cupra Raval, Volkswagen ID.Polo a ID.Cross.
Nový elektrický SUV crossover podle předsedy představenstva Klause Zellmera představuje významné rozšíření portfolia o designově atraktivní, velkoryse prostorný a cenově dostupný vůz, který oslovuje zcela nové zákaznické skupiny. „V roce 2025 se větší model Elroq stal druhým nejprodávanějším elektromobilem v Evropě a Enyaq si zajistil sedmou příčku, čímž Škoda obsadila hned dvě pozice v žebříčku deseti nejžádanějších plně elektrických vozů a celkově se umístila na čtvrtém místě mezi výrobci elektromobilů," uvedl Zellmer.
Nový světelný podpis
Vůz vyniká kompaktními rozměry a velkým vnitřním prostorem, naplno tak využívá výhody nové platformy MEB+ s pohonem předních kol, která dále zajišťuje nízkou hmotnost a vysokou provozní úspornost. Měří 4,2 metru a disponuje kufrem o objemu 475 litrů. Různé kapacity baterií a výkonové spektrum od 85 do 155 kilowattů dávají zákazníkům široké možnosti výběru. Při nabíjení stejnosměrným proudem vůz v nejvýkonnější variantě doplní energii z deseti na 80 procent za dobu lehce přes 20 minut.
„Poprvé je na sériovém voze Škoda použit nový světelný podpis ve tvaru písmene T, který se stane do budoucna charakteristickým prvkem i dalších modelů. Zcela nově je pojatý také ekologicky zaměřený interiér, jehož čisté linie vyvolávají důvěryhodný a útulný pocit," dodal šéfdesignér značky Oliver Stefani.
Škoda již vyrábí elektrické modely Enyaq a Elroq. Do budoucna kromě Epiqu a Peaqu automobilka hovoří i o elektrickém kombi, které by navazovalo na model Octavia.