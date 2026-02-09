Nezaměstnanost v lednu vyskočila na 5,1 procenta. Nárůst vyvolalo i zvýšení podpory
- Nezaměstnanost v lednu vzrostla na 5,1 procent, měziměsíčně o 0,3 procentního bodu. Bez práce je 378,5 tisíce lidí.
- Nárůst je tažen sezonností a změnou pravidel podpory, která je nově v prvních měsících vyšší.
- Volných míst ubylo na 86,4 tisíce, nejhorší situace je v Ústeckém kraji a na Mostecku.
Nezaměstnanost v Česku v lednu meziměsíčně vzrostla o 0,3 procentního bodu na 5,1 procenta. Na zvýšení měl vliv každoroční sezonní nárůst i navýšení podpory v nezaměstnanosti v prvních měsících, které je platné od ledna. Uvedl to v pondělí Úřad práce ČR (ÚP).
Místo si prostřednictvím pracovních úřadů hledalo 378 547 lidí, zhruba o 24 230 více než předchozí měsíc. Volných pozic v nabídce ubylo zhruba o 990 na 86 431.
Loni v lednu byla nezaměstnanost 4,3 procenta. Bez práce bylo tehdy 320 516 lidí a volných míst bylo 83 323.
Mezi kraji byla nejvyšší nezaměstnanost v Ústeckém kraji, 7,5 procenta. Naopak nejnižší byla 3,8 procenta v Praze. Nárůst nezaměstnanosti ale byl podle ÚP znatelný ve všech krajích. Nejvíce, a to o 0,6 procentního bodu, nezaměstnanost stoupla v Jihočeském kraji. Mezi okresy byla nezaměstnanost v lednu nejvyšší na Mostecku, kde dosáhla 10,3 procenta. Nejnižší podíl nezaměstnaných, tedy pod tři procenta, hledal práci v okresech Praha-východ, Praha-západ a také na Rychnovsku.
Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO) je lednový nárůst důsledkem každoroční sezonnosti. „Zároveň se ale začínají projevovat změny v podpoře v nezaměstnanosti, které lidem dávají větší jistotu. Pravděpodobně si část uchazečů vědomě načasovala podání žádosti na období platnosti nových podmínek a zároveň roste podíl těch, kteří o podporu podle těchto pravidel žádají,“ uvedl Juchelka.
Podle ÚP podalo 2665 uchazečů žádost o evidenci do konce roku 2025, ale žádost o podporu v nezaměstnanosti podali až letos v lednu. Před rokem to takto učinilo 319 lidí.
Od ledna je podpora v nezaměstnanosti v prvních měsících vyšší, zvedla se ze 65 na 80 procent předchozího výdělku. Maximálně by měla ale činit zhruba 38 500 korun. Při delší době bez práce částka naopak klesla ze 45 na 40 procent příjmu. Lidem, kteří se rozhodnou sami změnit místo a ze zaměstnání odejdou, se vyplácená podpora už nekrátí. Je stejně vysoká jako při propuštění.