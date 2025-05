Podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové EU a Británie otevírají novou kapitolu ve vzájemných vztazích. „Jsme sousedé, spojenci, partneři a jsme přátelé,“ prohlásil na tiskové konferenci předseda Evropské rady António Costa. Zdůraznil rovněž spolupráci v podpoře Ukrajiny. „Společně budeme zvyšovat tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina, abychom ho přivedli k jednacímu stolu,“ dodal šéf unijních summitů s tím, že cílem je dosáhnout spravedlivého a trvalého míru pro Ukrajinu. Napomoci by tomu měl i nový balíček sankcí, který EU plánuje.

Dohoda je podle britského premiéra dobrá pro obě strany. „Británie získává bezprecedentní přístup na unijní trh,“ prohlásil Starmer na tiskové konferenci po skončení summitu v Londýně. Vyzdvihl mimo jiné posílení spolupráce ve velkém množství oblastí, například v boji s nelegální migrací a s pašeráckými gangy.

Summit hostil labouristický premiér Starmer a kromě Costy a von der Leyenové se ho účastní i šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová a eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič.

Strany v závěru jednání přijaly tři dokumenty: Společné prohlášení, Dohodu o partnerství v oblasti bezpečnosti a obrany a rovněž Dohodu o obnoveném programu spolupráce mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím.

Podle komentářů zahraničních tiskových agentur dnes Británie odsouhlasila nejvýznamnější obnovení vztahů s EU od brexitu. Dohody se dotýkají i citlivých otázek, jako jsou rybářská práva, a mnoho z nich bude vyžadovat další jednání, poznamenala agentura Reuters.

Jádrem takzvaného resetu vzájemných vztahů je dohoda o obraně a bezpečnosti, která umožní Británii být součástí jakéhokoli společného zadávání veřejných zakázek v EU v oblasti obranného průmyslu. Pro britské zbrojní společnosti, jako je například BAE Systems a další, bude nicméně zapotřebí ještě další dohody, aby se mohly zúčastnit nového unijního finančního nástroje SAFE. V rámci programu SAFE budou moci státy čerpat výhodné půjčky až do 150 miliard eur (3,7 bilionu Kč) na investice do obrany.

V oblasti rybolovu se evropská a britská strana dohodly na prodloužení práv na rybolov evropských lodí v britských vodách o dalších 12 let, tedy do roku 2038. Stejně tak to vzájemně platí i pro britské lodě ve vodách zemí EU. Spory mezi sebou v minulých letech vedly zejména Francie a Británie.