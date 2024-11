Analýza doporučuje reformu daně tak, aby se snížilo daňové zatížení nízkopříjmových, například úpravou čerpání daňových bonusů nebo změnou některých odpočtů. Podle analýzy by změny nastavení daní znamenaly pro veřejné rozpočty náklady ve výši maximálně 16 miliard korun.

Analýza konstatuje, že kvůli vysokým sazbám zdravotního a sociálního pojištění dosahuje zdanění bezdětného zaměstnance, který pobírá polovinu průměrné mzdy, 36 procent nákladů práce. V západoevropských zemích to je 31 procent. Méně než polovinu průměrné mzdy si vydělá 17 procent českých zaměstnanců. Ve druhém čtvrtletí byla průměrná mzda v Česku 45 854 korun.

Podle analýzy vysoké zdanění snižuje motivaci nízkopříjmových zaměstnanců legálně pracovat nebo vůbec pracovat. Zároveň vysoké zdanění snižuje kupní sílu nízkopříjmových domácností, které ale mají nejvyšší sklon ke spotřebě, což snižuje celkovou spotřebu v ekonomice.

Zdanění nízkopříjmových zaměstnanců

PAQ Research navrhuje, aby se základní sleva na poplatníka, která letos činí 30 840 korun ročně a o kterou si všichni zaměstnanci mohou snížit daň, vzrostla na 37 196 korun. Zároveň by sleva byla nastavená tak, že by se její výše od dosažení průměrné mzdy snižovala a při dosažení trojnásobku průměrné mzdy by se už vůbec neuplatňovala. Nízkopříjmoví zaměstnanci by také mohli čerpat základní slevu i ve formě daňového bonusu, pokud by jejich daňová povinnost celou slevu nepokryla. Výše bonusu by ale nemohla přesáhnout celkový objem odvedeného pojistného, aby nikdo od státu nedostal víc, než kolik mu odvedl.

Nová sleva na dítě do tří let

Analýza také doporučuje reformovat slevy na dani. Slevy na dítě by neměly postupně růst podle pořadí dítěte, ale měly by být za každé dítě ve stejné výši. PAQ Reserach také navrhuje zrušit slevu na nepracující manželku nebo manžela a nahradit ji dodatečnou slevou na dítě do tří let.

Podle PAQ Research by náklady reformy na veřejné rozpočty byly 16 miliard korun. Pokud by se základní sleva na poplatníka zvýšila pouze v polovičním rozsahu a byla by nižší i dodatečná sleva na dítě do tří let, náklady by byly čtyři miliardy korun. Výpadek příjmů navrhuje PAQ Research kompenzovat úpravou jiných daní, například vyšším zdaněním osob samostatně výdělečně činných nebo nemovitostí. Detailní návrhy na úpravu daní v těchto oblastech chce společnost představit v nadcházejících měsících.