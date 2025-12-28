První elektrická Kia z Evropy. Investice milionu do akcií výrobce před třemi lety by vám celou EV4 zaplatila
- Kia EV4 je důkazem prosperity svého korejského výrobce. Výnos z milionu investovaného před třemi lety do jeho akcií by dovedl tento elektromobil zaplatit.
- Auto, jehož verze hatchback se vyrábí v Žilině, se zařadilo mezi sedm finalistů evropské ankety Car of the Year 2026.
- Body k dobru si EV4 zaslouží i za to, že nejde o SUV.
Málokterá automobilka působící na evropském trhu má v současnosti takový elán v uvádění elektrických modelů jako korejská Kia. V rychlém sledu představila modely EV3, EV5, EV4 a PV5, které doplnily už prodávanou dvojici EV6 a EV9. „Čtyřka“ je zajímavá hlavně tím, že do showroomů míří se dvěma typy karoserie: jako hatchback a fastback, tedy s useknutou a splývavou zádí. Hlavně v druhém případě jde v oblasti bezemisních vozidel o vítané oživení.
Dynamika firmy se mimochodem odráží i v burzovních číslech. Kdo v prosinci 2023 investoval do akcií Kia Corporation milion korun, tomu by tyto akcie právě na EV4 už v podstatě vydělaly. Tahle strohá informace říká dvě věci: že je Kia ve skvělé kondici a že její elektrické duo stojí v nejlevnější variantě zhruba milion.
Zavazadelník u fastbacku je uzpůsobený vkusu východních trhů
O něco dražší je provedení se splývavou zádí. Fastback s délkou 4,73 metru je o necelých jedenáct centimetrů kratší než třeba Škoda Superb, jde tedy o pořádný kus auta. Zavazadelník pobere 490–1435 litrů, škoda ale, že je přístupný pouze otvorem v kolmé zádi, okno se totiž neotevírá. Toto řešení vychází vstříc východním trhům, kam bude fastback směřovat především – i proto se na rozdíl od hatchbacku vyrábí v Koreji. Kratší verze, montovaná jako vůbec první elektromobil značky přímo v Evropě, konkrétně v Žilině, má stejný rozvor 2820 milimetrů, ani v její kabině tak nikdo strádat nebude. Bagáže uveze o něco méně, 435–1415 litrů. Přívěs EV4 táhnout může, ale nejvýše tunový. V kabině je spousta prostoru na zadních místech, vepředu je to slabší hlavně ve vertikálním směru.
Zákazník si může vybrat ze dvou velikostí baterie, ta větší ujede 600 kilometrů
V pohonu se obě verze nijak neliší. O roztáčení předních kol se stará motor o výkonu 150 kilowattů, který si bere proud z baterie nabízené ve dvou velikostech. Standardní má k dispozici 58,3 kilowatthodiny elektrické energie, což hatchbacku stačí na 425–440 kilometrů (podle velikosti kol). Prodloužený dojezd značí baterii s 81,4 kWh a výdrž 594–625 km. Aerodynamičtější a jen o pár kilogramů těžší fastback je na tom v kilometrech lehce lépe.
Oba lithium-iontové zdroje se plní téměř stejně dlouho – u rychlonabíječky auto stráví 29, respektive 31 minut. Dnes už se operuje s kratšími časy, řada EV4 ale kvůli redukci nákladů používá 400voltovou architekturu, nikoli 800voltovou. Maximálka je v jakémkoli případě 170 km/h, na stovce jsou obě karoserie za 7,4 (standardní dojezd) nebo 7,7 sekundy.
Fastback nabízí dva vyšší balíčky výbavy, u hatchbacku jsou na výběr tři
Reprezentativnější charakter fastbacku je vyjádřen mimo jiné tím, že mu chybí nejnižší výbava Air, ceník nabízí jen linie Earth a GT-Line. Earth znamená přítomnost elektricky vysouvatelných klik, bezdrátové nabíječky telefonů, elektricky sklopných vnějších zrcátek, vyhřívání předních i zadních sedadel a volantu, elektrického ovládání víka zavazadlového prostoru nebo tepelného čerpadla. Vrchol GT-Line přináší mimo jiné elektricky nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce, devatenáctipalcová kola či špičkové audio Harman/Kardon.
Co se týče bezpečnostní výbavy, vždy je montován středový airbag mezi sedadlem řidiče a spolujezdce, systém autonomního brzdění, hlídač jízdy v pruhu, soubor senzorů vpředu a vzadu či sledování rychlostních limitů. Připlácí se za kamery nebo pomoc při parkování, za patnáct tisíc korun se auto změní v možný zdroj elektřiny například pro nářadí, gril či celý dům.
Kdo chce divočinu, měl by zvolit pohon všech čtyř kol
Jízdní vlastnosti zhruba 1800kilogramových aut jsou, řekněme, umírněné, nedotáčivost je patrná. Větší divočinu umožní varianty s pohonem všech kol a nejvýkonnější stupeň GT. Hatchback, vyvinutý primárně pro Evropu, je naladěn tvrději a rovněž jeho sedadla jsou tužší, fastback je vláčnější. Obě provedení dobře zvládají nerovnosti i náklony, u brzd je zřejmý důraz na rekuperaci.
KIA EV4
výkon: 150 kW
akumulátor: 58,3 kWh / 81,4 kWh
dojezd: 440–456 km / 625–633 km
točivý moment: 283 Nm
zrychlení z 0 na 100 km/h: 7,4 s / 7,8 s (hatchback), 7,4 s / 7,7 s (fastback)
nabíjení DC (10–80 %): 29 min / 31 min
Cena EV4 hatchback Air 58,3 kWh: 939 980 Kč
Cena EV4 fastback Earth 81,4 kWh: 1 189 980 Kč
Plusy: dvě velikosti baterie, neotřelý vzhled, dostatek prostoru vzadu
Mínusy: méně prostoru vepředu, nepohodlný vstup do kufru fastbacku, vlažná dynamika
Kia EV4 je příjemný elektromobil pro dlouhé cesty. Akční rádius není špatný, po více než čtyřech stovkách kilometrů se na půlhodinovou přestávku na nabíjení rádi zastavíte.