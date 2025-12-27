Deset nejlepších investic pro rok 2026. Staré trendy si vynutí nové pojetí, jinak bude zle
- AI může být sázkou na investiční extázi i kocovinu. Trh je v přístupu k ní fatálně rozdělen.
- Investiční trendy budou pohánět strach, naděje a politický chaos.
- Koruna versus dolar: tichý zabiják výnosů českých investorů ještě neřekl vše.
Předpovídat finanční zítřky v době, kdy se logika trhů zdá mnoha lidem neuchopitelná, je riskantní krok. Na jedné straně stojí akciové indexy na historických maximech, na straně druhé jsou setrvale sílící geopolitické tenze s nejasnými dopady na výkonnost aktiv. Přesto jsem s ekonomy a analytiky sestavil desítku investic, které v příštím roce mohou, byť samozřejmě nemusejí, dávat smysl.
Kam by měla vést investorská pozornost v příštím roce? Z deseti investičních oblastí zahrnutých v tomto přehledu směřuje přinejmenším polovina z nich akciovým směrem, a to primárně k americké Wall Street, i když nejenom. Obrovským tématem zůstane umělá inteligence, nicméně v oboustranném gardu.
Smysluplnou taktikou může být jak sázka na další růst odvětví, tak spekulace na to, že segment AI je momentálně přeinvestovaný a čeká jej bolestivá korekce doprovázená burzovní deziluzí.
Evropská emancipace a Trumpův faktor
Svět se v příštím roce nevyhne setrvačnosti témat, která hýbala trhy letos. Zesílí zejména investiční ideje orientované na bezpečnostní a energetickou emancipaci Evropy. Stejně tak budou investoři nuceni zobchodovat volatilitu plynoucí z politických zvratů, kterých si svět s nástupem Donalda Trumpa užil více než dost.
Stranou nezůstanou ani dluhopisy. Pokud se globální ekonomiky definitivně zbaví hrozby inflace a centrální banky zlevní peníze prostřednictvím nižších úrokových sazeb, mohou dluhopisy silně zhodnotit a stát se vítězem roku. V českém kontextu nelze opomenout reality. Zatímco ČNB i trh očekávají další růst cen o dvouciferná procenta, nepůjde o plošný jev – různé segmenty a lokality budou zdražovat velmi odlišným tempem.
Měnová past pro české investory
Zcela zásadním faktorem bude měna. Letošní rok byl pro české investory lekcí z pokory: prudký pád dolaru proti koruně srazil výnosy z amerických investic až o patnáct procentních bodů. Vydělat v zámoří tak bylo těžké nikoli kvůli samotným akciím, ale kvůli destruktivnímu dopadu oslabující měny. A horkou měnou nebude zdaleka jen dolar. Pojďme na věc.
1. České protiinflační dluhopisy a defenzivní akcie
Idea: Pojistka proti inflaci a Trumpově politice
Tato investice je vnímána jako pasivní defenzivní prvek portfolia a již není možné ji nově nakupovat. Jejich hlavní role je v ochraně proti potenciálnímu rychlému návratu inflace. S tím úzce souvisí i atraktivita amerických dividendových titulů, které slouží jako dobrý držák v portfoliu a jsou dobře nastavené pro návrat inflace. Navíc prohlubující se problémy v americké ekonomice kvůli Trumpovým clům a imigrační politice by měly tlačit na další snižování sazeb Fedu a tím zvyšovat atraktivitu defenzivních a dividendových titulů.
Příklady:
Americké dividendové akcie
Držení již nakoupených českých protiinflačních dluhopisů
2. Spekulace na volatilitu a pokles AI
Idea: Ochrana proti přeinvestování a tržním šokům
Nízká úroveň volatility (zhruba 16,50) je vnímána jako kontrariánský signál, protože ekonomové očekávají několik okamžiků, kdy volatilita vyskočí vysoko. S tím souvisí sázka na pokles akcií firem mimo lídry AI (např. Snowflake), kteří jsou přeinvestovaní a prodělávají. Tato sázka na pokles by měla být realizována jedině přes koupi put opce, jelikož krachy v sektoru AI mohou vyvolat menší finanční krizi.
Příklady:
Nákup put opce na akcie firem jako Snowflake
Nákup volatility (index VIX)
3. Měnové a komoditní sázky
Loňský rok se zapíše jako ten s nejvyšším počtem emitentů dluhopisů v insolvenci za více než deset let. |
Idea: Geopolitická nejistota a slabý dolar
Tento okruh zahrnuje sázky motivované globální nejistotou a očekávaným oslabením dolaru. Očekává se prohlubování geopolitické nejistoty, což svědčí zlatu (doporučeno přes menší těžaře). Dále se doporučuje nákup eura vůči dolaru, jelikož americká vláda plánuje další masivní zvýšení dluhu, což bude oslabovat dolar. V této souvislosti se očekává i posilování české koruny vůči dolaru pod 20 korun za jeden dolar. S tím souvisí i sázka na posílení libry vůči koruně, protože potíže Velké Británie jsou z velké míry odehrané.
Příklady:
Nákup EUR vůči USD
Nákup akcií menších těžařů zlata
Nákup GPB vůči CZK (GBP/CZK long)
4. Akcie producentů ropy a zemního plynu
Idea: Nízké ceny a omezení produkce
Investiční argument pro tento sektor vychází z přesvědčení, že ceny energií i ceny akcií jsou velmi nízko. Lze očekávat omezení produkce ze strany kartelu OPEC. Jako příklady vhodných společností analytici uvádějí akcie společností, jako jsou Exxon Mobil, Chevron a Occidental Petroluem. Nízké ceny ropy by sice mohly vést k deflaci v USA, ale sázka je na oživení cen těchto komodit.
Příklady:
Akcie zmiňovaných firem
5. Švýcarské akcie a S&P 500
Idea: Stabilita, růst zisků a odolnost indexů
Tyto indexy jsou považovány za pilíře portfolia pro svou stabilitu a potenciál růstu zisků. Švýcarský průmysl dokázal velmi dobře zvládnout posilování franku i vyšší ceny energií a pozitivní příběh se čeká i u švýcarských bank. Velké americké akcie v S&P 500 mohou i přes diskuze o bublině překvapit díky pokračujícímu růstu zisků.
Příklady:
Švýcarský akciový index
Americký index S&P 500
Švýcarské banky (akcie)
6. Realitní investice v Praze a crowdfunding
Idea: Využití neefektivity a fixní příjem
Realitní strategie je rozdělena na aktivní a pasivní přístup. Aktivní je zaměřen na využití neefektivity u velkých bytů (4+kk či větší) v Praze s cílem rozdělit je na menší, prodejnější jednotky. Pasivní zahrnuje crowdfunding zaměřený na úvěry zajištěné nemovitostmi, kde lze dosáhnout fixního příjmu sedm až osm procent ročně. Nemovitosti lze snadno zpeněžit v případě nesplácení.
Příklady:
Nákup velkých bytů (4+kk a větších) v Praze
Nákup větších rodinných domů před rekonstrukcí
Crowdfunding platformy (např. Ronda Invest, Roier, Investown)
7. Evropský obranný průmysl a související sektory
Idea: NATO závazky a stavebnictví
Tento sektor má neobvykle jasný a dlouhodobý výhled vysokých výdajů kvůli prázdným skladům a plnění závazku NATO zvýšit výdaje na obranu na 3,5 procenta plus 1,5 procenta na související infrastrukturu. To bude podporovat evropské stavební společnosti. Doporučuje se nepřeplácet a využívat poklesů.
Příklady:
Akcie firem evropského obranného průmyslu
Akcie evropských stavebních společností
8. Dluhopisové investice a utility
Americká centrální banka (Fed). |
Idea: Monetární uvolňování a spotřeba elektřiny
Dluhopisy jsou považovány za velmi silný segment. Očekává se růst cen dlouhodobých dluhopisů díky monetárnímu uvolňování centrálních bank. Doporučovány jsou také americké korporátní dluhopisy s dobou trvání mezi pěti a deseti lety, které benefitují ze snižování sazeb. Novým klíčovým tématem je růst spotřeby elektřiny tažený AI, což zvýhodní sektor utilit.
Příklady:
Americké korporátní dluhopisy s investičním ratingem a durací 5–10 let
Akcie ze sektoru utilit
9. Bankovní a finanční sektor
Idea: Ekonomický rozmach a nízké ocenění
Tento sektor je silně preferován. Konkrétně akcie Erste Group Bank jsou doporučeny, protože jejich ohodnocení je stále relativně nízké. Očekává se, že ekonomický rozmach bude pokračovat. Zisk banky by měl stoupat díky poptávce po úvěrech a zároveň velmi nízké míře nesplácení úvěrů. Finance patří mezi preferované sektory.
Příklady:
Akcie Erste Group Bank
Akcie ze širšího sektoru financí
10. Technologický růst a AI
Idea: Exponenciální zisky, paměti a alternativní čipy
Technologický sektor je nejsilnější investiční téma. Očekává se, že AI bublina se teprve nafukuje, což otevírá prostor pro další růst. Doporučena je společnost Micron Technology, která dodává paměťové moduly (kapacity jsou na celý příští rok vyprodány). Dále Nasdaq, Cloud storage a tlak na přechod na levnější čipy od dodavatelů alternativních k Nvidii.
Příklady:
Akcie Micron Technology
Akcie ze segmentu Cloud storage
Index Nasdaq
Akcie ze segmentu Artificial Intelligence