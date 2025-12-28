Konec trapných e-mailových adres ze školních let. Google má umožnit přejmenování
- Google umožní změnit e-mailovou adresu @gmail.com bez ztráty dat a navázaných služeb.
- Funkce se zatím objevila jen v hindské verzi podpory.
- Původní adresa zůstane jako alias a přihlášení.
Google představil uživatelům Gmailu novinku, která cílí na ty, kdo si z dob střední školy nesou e-mailovou adresu, s níž už dnes nejsou úplně spokojení. Podle aktualizace v nápovědě účtu Google je nyní možné změnit adresu s doménou @gmail.com za novou a nepřijít přitom o žádná data ani navázané služby, píše CNBC.
Změna se zatím objevuje pouze v hindské verzi stránky podpory, což naznačuje, že zavádění může začít právě v Indii nebo na trzích, kde se mluví hindsky. Anglická verze stále uvádí starší formulaci, podle níž adresy @gmail.com „obvykle nelze změnit“. Google na dotaz televize CNBC ohledně regionálního harmonogramu zatím nereagoval.
Původní e-mail jako alias
Po úpravě adresy si uživatel automaticky ponechá původní e-mail jako alias. Zprávy poslané na starou adresu budou dál chodit do stejné schránky. Původní adresa navíc zůstává funkční pro přihlašování do služeb jako Drive, Mapy nebo YouTube. Dřív bylo nutné kvůli nové adrese zakládat nový účet a data složitě převádět, často ručně a s rizikem narušení propojení s aplikacemi třetích stran.
Google ujišťuje, že obsah účtu – e-maily, zprávy i fotky – zůstane beze změn. Podle překladu hindské verze podpory je možné starou adresu kdykoli dál používat. Nově zvolenou adresu ale nejde smazat a další změna je blokovaná na 12 měsíců. Oficiálně Google o změně zatím neiformoval, pouze se o ní hovoří v uřivatelských fórech.