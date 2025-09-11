Top 10 nejdražších zemí světa. Kde člověk utratí průměrně až 130 tisíc korun měsíčně?
Které země patří mezi nejdražší na světě? Nový žebříček od World Population Overview ukazuje státy, kde jsou průměrné životní náklady nejvyšší. Luxusní životní úroveň ale vychází draze – a hned několik z těchto zemí leží přímo v Evropě.
Životní náklady v jednotlivých městech se obvykle počítají podle cen široké škály zboží a služeb – od bydlení a energií až po potraviny či oblečení. Tyto částky se pak porovnávají s cenami ve stejné kategorii jinde. Výsledkem je index, který se často vztahuje k referenčnímu městu, typicky k drahému New Yorku. Kdo se umísil na prvním místě?
10. Austrálie
Především ceny bydlení ve velkých městech jsou výrazně vyšší než v menších obcích, přičemž v Sydney či Melbourne není výjimkou platit vysoké nájmy i za menší byty. |
Na desátém místě se v žebříčku umístila Austrálie s průměrnými měsíčními náklady na živobytí ve výši 2293 dolarů. Tento rozsáhlý stát na jižní polokouli je známý svou politickou stabilitou, vysokou životní úrovní a rozvinutou ekonomikou. Většina obyvatel žije ve velkých městech jako Sydney, Melbourne nebo Brisbane, která pravidelně obsazují přední příčky žebříčků nejpříjemnějších měst pro život.
Vysoké životní náklady v Austrálii jsou ovlivněny hned několika faktory. Především ceny bydlení ve velkých městech jsou výrazně vyšší než v menších obcích, přičemž v Sydney či v Melbourne není výjimkou platit vysoké nájmy i za menší byty. Dalším významným nákladem jsou potraviny a služby. Velká část zboží se musí dovážet, což spolu s geografickou izolovaností země přispívá ke zvýšeným cenám. Drahá je také doprava, ať už hovoříme o veřejné, nebo o provozu vlastního automobilu.
Na každodenním životě se vyšší náklady projevují zejména v nárocích na rozpočet domácností a při plánování větších výdajů. Pro místní obyvatele s průměrnými příjmy představuje život ve velkých městech výzvu zejména při hledání dostupného bydlení. Velký ekonomický význam má turismus, který ale zároveň přispívá k růstu cen v oblíbených destinacích.
9. Bahamy
Na Bahamách zvyšuje ceny potravin a dalších komodit nutnost dovozu. |
Deváté místo patří Bahamám. Průměrné životní náklady zde vyjdou na necelých 2300 dolarů. Tato ostrovní destinace v Karibiku je formálně konstituční monarchií a ekonomicky závisí převážně na turismu a finančních službách, které dohromady představují více než polovinu HDP. Hlavním centrem je Nassau na ostrově New Providence, město s bohatou historií a silným turistickým ruchem, kam míří i přes milion amerických návštěvníků ročně.
Stejně jako v Austrálii i na Bahamách zvyšuje ceny potravin a dalších komodit nutnost dovozu. V turistickém centru v Nassau jsou pochopitelně vysoké i náklady na bydlení. Pronájmy jednoho pokoje mohou například vyjít až na 2000 dolarů. Běžné ceny přesahují i výdaje na energie a vodu. K tomu se přidávají dovozní cla a daně, které dál zvyšují například ceny potravin.
Důsledky vysokých výdajů se projevují zejména u místních obyvatel. Průměrná roční mzda tu nestačí často ani na umístění ve statistikách jako „střední třída“. Mnoho rodin žije od výplaty k výplatě, přičemž cena potravin, bydlení a pohonných hmot tvoří podstatnou část jejich rozpočtu. Turismus je významným tahounem ekonomiky. Například v roce 2024 přijelo na ostrovy přes 11 milionů návštěvníků, přičemž až 85 procent tvořili Američané.
8. Lichtenštejnsko
Ceny bydlení, energií, dopravy a zdravotní péče patří v Lichtenštejnsku k nejvyšším v Evropě. |
V žebříčku míst, kde je nejdražší život, má v první desítce několikanásobné zastoupení i Evropa. Prvním evropským státem v tomto pořadí je Lichtenštejnsko. Tento knížecí stát mezi Švýcarskem a Rakouskem je znám svou bohatou historií a nadstandardní kvalitou života. I když má jen kolem 40 000 obyvatel, je součástí Evropského hospodářského prostoru a jako měnu používá švýcarský frank, což z něj činí atraktivní ekonomický i daňový ráj.
Do vysokých životních nákladů se promítají především podobné faktory jako ve Švýcarsku. Ceny bydlení, energií, dopravy a zdravotní péče patří k nejvyšším v Evropě. Služby včetně veřejné dopravy, školství či zdravotnictví jsou rovněž drahé.
Místní se díky vysokým platům často dokážou s těmito výdaji vyrovnat. Do země naopak přijíždějí za vyššími mzdami pracující například z Rakouska, kteří mají nižší náklady na život. Omezený trh, velikost státu a náročnost získání trvalého pobytu ale některým cizincům znesnadňují dlouhodobý pobyt. Přesto Lichtenštejnsko zůstává díky vysoké životní úrovni, bezpečnosti a stabilní ekonomice vyhledávanou destinací pro ty, kdo si mohou dovolit jeho náklady.
7. USA
Za vysokými životními náklady USA stojí především drahé bydlení. |
Asi není překvapením, že se v žebříčku umístily i Spojené státy americké. Konkrétně tu životní náklady vyjdou v průměru na 2433 dolarů za měsíc. USA nabízejí občanům velkou rozmanitost. Od rušných metropolí jako New York či Los Angeles přes středně velká města až po venkovská útočiště, subtropy Floridy nebo zasněžené hory Colorada.
Za vysokými životními náklady v USA stojí především drahé bydlení. Ceny nájmů se například v posledních pěti letech zvedly až o 40 procent. Domácnosti navíc zatěžují i další nutné náklady, jako jsou výdaje za potraviny, dopravu nebo zdravotní péči.
V praxi znamená tento ekonomický tlak, že mnoha Američanům zbývá po uhrazení základních potřeb méně na úspory, investice či na volnočasové aktivity. Vysoké náklady pociťují ve velkých metropolích i turisté. Přesto USA zůstávají pro mnoho lidé lákavé hlavně kvůli vysokým příjmům a možnostem osobního i profesního růstu.
6. Irsko
Vysoké životní náklady v Irsku jsou především důsledkem dramatického růstu cen bydlení, a to zejména v hlavním městě v Dublinu. |
Dalším evropským státem v tomto žebříčku je Irsko. Měsíční průměrné náklady na život tu činí 2438 dolarů. Tento ostrovní stát je známý svou silnou ekonomikou založenou na sektorech technologií, farmacie, finančních služeb a výzkumu. Pětimilionové Irsko je členem EU a má vysoký HDP na obyvatele.
Vysoké životní náklady v Irsku jsou především důsledkem dramatického růstu cen bydlení, a to zejména v hlavním městě Dublinu. Za bydlení lidé často vydávají přes polovinu svého čistého příjmu, což řadě lidí komplikuje spoření. Stejně tak domácnosti zatěžují i výdaje na potraviny, energie nebo třeba na dopravu.
Vysoké životní náklady se projevují nejen u lidí, kteří se do Irska stěhují za prací, ale i u místních. Obě tyto skupiny vysoké ceny bydlení nutí ke spolubydlení nebo dojíždění do satelitních měst. Navíc dostupnost bydlení i ceny veřejných služeb tlačí nahoru turismus.
5. Island
Island musí dovážet naprostou většinu spotřebního zboží, včetně potravin, pohonných hmot a technologií. |
Do desítky míst s nejvyššími náklady na život se vešla další malá evropská země s průměrnými měsíčními náklady kolem 2500 dolarů. Přestože má asi jen 400 tisíc obyvatel, vyznačuje se Island vysokou životní úrovní i vysokým HDP na obyvatele. Island je silně závislý na rybolovu, výrobě hliníku a také na turismu, který před pandemií tvořil až třetinu HDP.
Za vysokými životními náklady stojí několik souběžných faktorů. Island musí dovážet naprostou většinu spotřebního zboží včetně potravin, pohonných hmot a technologií. Velkou roli hraje i relativně malý trh a silné postavení odborů, které tlačí na vysoké mzdy. Výsledkem je cenová hladina, která patří k nejvyšším v Evropě. Drahé je nejen zboží, ale i služby, a zvlášť citelná je cena bydlení, které je nedostatkové kvůli omezenému stavebnímu prostoru a pomalému rozvoji infrastruktury.
Vysoké náklady na život se výrazně promítají do každodenní reality místních obyvatel. Mnoho lidí, zvláště mladých rodin, čelí problémům s dostupností vlastního bydlení a část obyvatel musí spoléhat na spolubydlení nebo pomoc rodiny. Přistěhovalci, které láká příroda a pracovní příležitosti, bývají překvapeni nejen cenami, ale i obtížností najít stabilní ubytování. Turismus, který je pro ekonomiku klíčový, zároveň zvyšuje tlak na nemovitostní trh, protože řada bytů je využívána pro krátkodobé pronájmy.
4. Švýcarsko
Hlavním důvodem vysokých nákladů je kombinace vysokých mezd, silné měny (švýcarského franku) a propracovaného, ale nákladného systému veřejných služeb. |
Tento stát ve středu Evropy je známý svou neutralitou, politickou stabilitou i vysokou kvalitou života. Jeho silná ekonomika je založená na financích, farmaceutickém průmyslu a na technologiích. Země s multikulturním charakterem a čtyřmi úředními jazyky je domovem jak některých mezinárodních organizací, tak špičkových univerzit a výzkumných center. Vysoké životní úrovni ale odpovídají i náklady, které často překvapí i návštěvníky ze západní Evropy.
Hlavním důvodem vysokých nákladů je kombinace vysokých mezd, silné měny (švýcarského franku) a propracovaného, ale nákladného systému veřejných služeb. Švýcarsko dováží velkou část potravin, což se projevuje na jejich cenách. Vysoké jsou i náklady na zdravotní péči, protože každý občan si musí sjednat vlastní zdravotní pojištění. Bydlení je drahé zejména ve větších městech jako Curych nebo Ženeva, kde je nabídka omezená a poptávka vysoká, částečně i kvůli přítomnosti zahraničních pracovníků a institucí.
Pro místní obyvatele je vysoká cenová hladina vyvážena velmi dobrými příjmy, které zajišťují komfortní životní styl. Velmi vysoké mohou být i další náklady jako třeba školné pro děti, nájem či doprava. Švýcarsko samozřejmě přitahuje i turisty, kteří vyhledávají především přírodní krásy, jako jsou Alpy nebo jezera, a na luxusní služby, čímž dál přispívají k celkové cenové úrovni.
3. Singapur
Především omezený prostor a absence přírodních zdrojů znamenají v Singapuru vysoké ceny nemovitostí. |
Z Evropy tentokrát na skok do Asie. Na třetím místě skončil Singapur s náklady kolem 3000 dolarů za měsíc. Tento městský stát je domovem pro řadu mezinárodních firem i takzvaných expatů. Dynamická ekonomika nebo třeba špičková infrastruktura ho činí celosvětově atraktivním pro život.
Na ekonomické úrovni je za vysokými náklady několik klíčových příčin. Především omezený prostor a absence přírodních zdrojů znamenají vysoké ceny nemovitostí. Navíc Singapur jako ostrov dováží až 90 procent potravin a zboží, což zvyšuje jejich ceny. Vysoké náklady ale kompenzují vysoké mzdy i nízké daně.
Dopad na místní obyvatele a expaty se liší. Místní často bydlí v dotovaných bytech, což udržuje životní náklady na únosné úrovni pro většinu populace. Naproti tomu expati často platí vyšší nájmy a školné mezinárodních škol, což může znamenat životní náklady i dvojnásobné oproti místním. Přes ekonomickou náročnost ale Singapur stále patří mezi nejvyhledávanější destinace díky bezpečnosti, efektivnímu veřejnému pořádku a možnosti žít i pracovat v mezinárodním prostředí.
2. Kajmanské ostrovy
Vysoké životní náklady na Kajmanech mají své kořeny hlavně v absolutní závislosti na dovozech stejně jako u dalších státu v tomto žebříčku. |
Na druhém místě se umístily Kajmanské ostrovy s průměrnými měsíčními náklady kolem 3374 dolarů. Tento stát v Karibiku patřící k Velké Británii je pestrou směsicí finančního centra, turismu a daňového ráje. Politicky stabilní prostředí, nízké daně a strategické zaměření na bankovnictví a cestovní ruch přitahují jak mezinárodní investory, tak kvalifikované pracovníky z celého světa.
Vysoké životní náklady mají své kořeny hlavně v absolutní závislosti na dovozech stejně jako u dalších států v tomto žebříčku. Importní cla, která sahají až do stovek procent, spolu s náklady na dopravu a distribuci zvyšují ceny běžného zboží. Další velkou nákladovou položku na ostrovech je i bydlení.
Důsledkem je, že ačkoliv místní obyvatelé a expati profitují z absence daní z příjmu a vysokých mezd, stále čelí drahému bydlení, jídlu i službám, což představuje výzvu zejména pro střední třídu a mladé rodiny. Turismus a finanční sektor sice drží ekonomiku v kondici, ale zároveň zvyšují tlak na nemovitostní trh a infrastrukturu.
1. Monako
Hlavní hnací silou extrémně vysokých životních nákladů v Monaku je skutečně nedostatek prostoru. |
Lidé za život v Monaku měsíčně utratí v průměru přes 6500 dolarů. Tento mikrostát je známý hlavně pro svůj luxus, který přitahuje společně s atraktivním daňovým režimem miliardáře nebo třeba celebrity. Přítomnost světových bank, kasin a také třeba formule 1 z Monaka dělají nejen unikátní místo, ale také to vůbec nejdražší.
Hlavní hnací silou extrémně vysokých životních nákladů je skutečně nedostatek prostoru. Veškeré území Monaka je urbanizované. Ceny nemovitostí zde dosahují astronomických výšin. Průměrná rezidenční nemovitost přesahuje 100 000 eur za metr čtvereční a nájem může dosahovat i desítek tisíc dolarů měsíčně.
Důsledky vysokých nákladů se promítají do každodenního života. Obvyklé jsou výrazné rozdíly mezi těmi, kdo mají přístup k volnému daňovému prostředí a disponují obřími příjmy, a těmi, kteří nejsou součástí této finanční elity. I pro movité expaty je byt v Monaku velkou položkou a často volí kombinaci menšího bydlení nebo žití ve Francii poblíž hranic. Pro běžné obyvatele je zde život finančně velmi náročný, vysoké nájemné, drahé služby, energie i stravování výrazně omezují rodinné rozpočty.